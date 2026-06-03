Назван самый популярный среди россиян вид квартир

Самыми популярными квартирами в первичном сегменте в России остаются «малогабаритки». Долю таких лотов в беседе с «Газетой.Ru» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

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Больше половины экспозиции на первичном рынке сейчас занимают однокомнатные квартиры. Доля таких лотов вместе со студиями в отдельных проектах может достигать 60-70 процентов, отметил депутат. Изменения коснулись и среднего метража жилья — он сократился до 44-45 квадратных метров.

Такую тенденцию Аксененко объясняет не личными предпочтениями приобретателей, а соображениями экономии в период высоких цен на недвижимость и заградительных ипотечных ставок. При таких обстоятельствах единственный способ купить жилье — это максимально урезать его площадь, пренебрегая удобством.

«Люди покупают не тот формат жилья, который действительно нужен семье, а тот, на который они могут пройти по ежемесячному платежу», — пояснил парламентарий.

На изменившийся спрос реагируют девелоперы, сокращая в проектах число семейных квартир с отдельными комнатами, большими кухнями и местами хранения. В настоящее время такие лоты можно чаще заметить в бизнес- и премиум-проектах. Влияет на такое распределение экспозиции и рынок аренды: небольшие квартиры дешевле снимать, а спрос на них стабильнее.

Перспектива уменьшения доли крупногабаритных квартир только усугубляет демографическую ситуацию в стране, возмутился Аксененко. Если структура предложения не изменится, в перспективе 10-15 лет мегаполисы столкнутся с дефицитом семейного жилья, перегрузкой инфраструктура и снижением качества жизни целого поколения, опасается депутат.

Ранее были названы субъекты России с самыми маленькими квартирами в новостройках. Так, средняя площадь возводимого жилья в Санкт-Петербурге составляет 41,4 квадратного метра, а в Ленобласти — 41,3 квадратного метра.