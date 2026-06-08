Названа стоимость самого дорогого пентхауса Москвы

Стоимость самого дорогого пентхауса в Москве, доступной для покупки на первичном рынке жилья в данный момент, оценили примерно в 9,4 миллиарда рублей. Информацию об этом объекте «Ленте.ру» назвали эксперты компании Ricci и девелопера PIONEER, которые провели соответствующее исследование.

© Lenta.ru

Речь идет о лоте, расположенном в центре столицы в жилом комплексе «Ле Дом». За указанную сумму новому владельцу достанется многокомнатный пентхаус в Соймоновском проезде площадью 917,5 квадратных метра. Напротив, самый дешевый подобный объект в Москве продается за 27,1 миллиона рублей. Он находится в ЖК «Мод» на северо-востоке города. Его метраж — 44,2 «квадрата».

Ранее сообщалось, что стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль в мае составила 29,99 миллиона рублей.