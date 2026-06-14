Сроки продажи пентхаусов в Москве достигли 10 лет

Слишком большие вложения в ремонт могут затруднить продажу жилья, если обстановка не соответствует классу дома. По этой причине элитный пентхаус с фонтаном продавался в Москве более 10 лет, что стало максимальным сроком, сообщил ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин.

"Яркий пример в нашей практике - пентхаус с 700 кв. м с двумя спальнями, очень дорогой отделкой, коллекционной мебелью и фонтаном внутри. При этом расположенный в доме бизнес-класса. Объект продавался более 10 лет и ушел под ремонт по цене в четыре раза ниже изначальной", - отметил Ашихмин.

Он назвал частой ситуацию, когда собственник делает квартиру для себя, без учета требований рынка и возможной будущей продажи.

"Бывает, что большая квартира 250-300 кв. м и более имеет одну спальню. Или на большое количество спален - всего одна ванная комната", - привел пример эксперт.

На скорость продажи объекта влияют, во-первых, стоимость, во-вторых, актуальность характеристик объекта. Значение имеет функционал квартиры, дизайн, соответствие уровня отделки квартиры дому и району.