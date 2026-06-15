Определена стоимость самого дорогого этажа в России

Самый дорогой этаж, объединённый из нескольких квартир и доступный для покупки на вторичном рынке России, оценивается в 355 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Речь идёт о лоте в Санкт-Петербурге, расположенном в пятиэтажном историческом доме. Здание было построено в конце XIX века по заказу швейцарского булочника Фридриха Карла Вебера. Недвижимость представляет собой шестикомнатную квартиру площадью 720 квадратных метров, объединённую из трёх квартир. Кухня занимает внушительные 100 квадратных метров. По информации Lenta.ru, отделка в квартире отсутствует, но возможна перепланировка. В доме нет лифта, однако можно установить индивидуальный подъемник, который обеспечит прямой доступ на собственный этаж.

Ранее основательница агентства недвижимости «Безфильтров» Ригина Гордеева сообщала, что в Москве цена этажа квартир в премиум-сегменте варьируется от 300 до 800 миллионов рублей, а в элитных проектах может превышать миллиард.