Эксперт раскрыл причины массовых задержек сдачи новостроек

Строительная отрасль столкнулась с серьезным кризисом: по данным Единого ресурса застройщиков, за первые пять месяцев 2026 года почти 60% жилья было введено в эксплуатацию с нарушением графиков. О том, почему девелоперы массово срывают сроки, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал эксперт Константин Апрелев.

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По мнению эксперта, корень проблемы кроется в многолетнем перегреве рынка, вызванном льготной ипотекой. Доступные кредиты спровоцировали аномальный рост цен, из-за чего возник парадоксальный ценовой разрыв: сегодня жилье в недостроенном доме может стоить на 30% дороже, чем готовая квартира с ремонтом на вторичном рынке.

Апрелев отметил, что модель, основанная на постоянном удорожании «бетона», перестала работать. Инвестиционная привлекательность ранних этапов строительства практически исчезла, и покупатели больше не хотят замораживать средства на несколько лет, не видя будущей выгоды.

По его словам, отток покупателей в сегмент готового жилья лишил многих девелоперов необходимых оборотных средств. Сокращение объема продаж напрямую отразилось на темпах работ, что и привело к массовым срывам графиков сдачи объектов. Как подчеркнул Апрелев, теперь застройщикам придется подстраиваться под новые реалии, в которых покупатель стал более прагматичным и не готов платить завышенную цену за ожидание.