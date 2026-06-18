Названо условие для роста спроса на жилье в России

Спрос на жилье в России может вырасти, если ключевая ставка снизится до 13 процентов. Такое условие назвала руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская в беседе с NEWS.ru.

«Для сегмента жилой недвижимости значение имеет достижение определенного порога. Важным ориентиром станет базовая ставка на уровне около 13 процентов. В этом случае рыночная ипотека может снизиться до 14,9 процента годовых. Именно эта отметка способна повлиять на поведение покупателей», — объяснила эксперт.

Она добавила, что снижение ставки сделает рыночную ипотеку более доступной и вернет на рынок клиентов, которые откладывали покупку из-за дорогих кредитов. Однако даже в таком случае не стоит ждать резкого увеличения числа сделок — после периода высоких ставок покупатели продолжат соблюдать осторожность.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал справедливую цену аренды жилья. По его словам, сумма не должна превышать 30-35 процентов общего дохода семьи.