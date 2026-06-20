Цены на жильё в России начали стагнировать. В конце весны цены на квартиры в новостройках в большинстве российских городов перестали серьезно расти, пишет Коммерсант. С января по май новостройки по всей России подорожали примерно на 3%.

По словам экспертов, нераспроданное жилье на первичном рынке может негативно сказаться на всем рынке. Председатель комитета Российской гильдии риэлторов по межрегиональным сделкам Валерий Ливада рассказал Авторадио о ситуации на рынке недвижимости:

"В большинстве случаев во многих городах по России строительство нового жилья - это развитие территории. И если у города стоит план расширить территории, соответственно, нужны новые застройки. Плюс, я обращаю внимание на то, что миграционный поток не меняется, то есть людям, если нужно переехать, они будут переезжать и покупать. В большей степени всегда спрос был на новое жильё. С учётом того, что всё-таки ипотечная ставка снижается, возможность у людей покупать будет".

Охлаждение спроса стало одной из ключевых причин стагнации цен на квартиры в новостройках. Это уже привело к тому, что в ряде регионов распроданность жилья на первичном рынке остается низкой. Распроданность ниже нормы зафиксирована в Краснодарском, Приморском и Красноярском краях, Башкирии, Тюменской, Воронежской и Челябинской областях.