Платить придется больше: все сделки с жильем пройдут через нотариуса

Законопроект получил одобрение по всем инстанциям, сообщает ИА DEITA.RU.

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Россия все ближе к введению обязательного нотариального оформления сделок с недвижимостью, заключаемых между частными лицами. Проект закона будет представлен Государственной Думе.

Авторы законопроекта полагают, что данная мера станет эффективным инструментом для защиты прав владельцев жилья, минимизации рисков мошенничества и уменьшения количества судебных тяжб. При этом депутаты признают, что дополнительные гарантии безопасности могут повлечь за собой увеличение расходов для участников сделок.

Начиная с 2016 года, нотариальное оформление сделок стало обязательным для операций с долями в общем праве собственности на недвижимое имущество, а также при распоряжении имуществом подопечных.

Это касается и продажи жилых помещений, принадлежащих несовершеннолетним или гражданам с ограниченной дееспособностью. Нотариальное удостоверение также требуется при оформлении соглашений о разделе совместно нажитого супругами имущества и при заключении брачных договоров.

С 2024 года обязательным стало нотариальное заверение договоров дарения жилья. В марте 2026 года правительство Российской Федерации одобрило законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки между физическими лицами.

Как уточняют "Известия", сейчас максимальный федеральный тариф за нотариальное удостоверение сделки не превышает 20 тысяч рублей. В то же время, расходы на услуги риелтора могут составлять от 3% до 5% от стоимости сделки.

В случае возникновения судебных разбирательств, затраты на адвоката могут оказаться примерно вдвое выше стоимости нотариальных услуг.

Авторы проекта проясмт помнить, что преступления в сфере недвижимости редко раскрываются, а возврат похищенных средств зачастую невозможен. При этом нередко подобные мошеннические схемы реализуются лицами, оказывающими посреднические услуги в сделках купли-продажи жилья.