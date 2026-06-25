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Россиянам назвали способы борьбы с вечным ремонтом у соседей

Lenta.ru

Бороться с постоянно делающими ремонт соседями нужно посредством диалога, а если не поможет — при помощи полиции. Способы избавиться от вечного шума назвала россиянам юрист Алла Георгиева, ее слова передает «Москва 24».

Россиянам назвали способы борьбы с вечным ремонтом у соседей
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По словам специалистки, соседи могут просто не знать, что мешают, или быть не в курсе установленных временных ограничений по шуму. Если разговором не удастся решить проблему, можно вызвать полицейских, чтобы они зафиксировали нарушение.

Юрист также посоветовала заранее договориться со свидетелями и записать на видео исходящие звуки — важно зафиксировать дату и время. Также с жалобой на ремонт в соседних квартирах можно обратиться в Роспотребнадзор и в Жилищную инспекцию.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если неудобства причиняет шум от кондиционера соседей. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы та проверила законность установки оборудования.