Где в Москве наиболее доступное вторичное жилье

В начале июня 2026 года район Бирюлево Западное стал лидером по доступности вторичного жилья в Старой Москве. Здесь средняя цена за квадратный метр составила 212,3 тысячи рублей, подсчитали для «РБК Недвижимости» аналитики компании «Инком-Недвижимость».

© mirkvartir.ru

На втором месте по доступности оказался район Восточный с ценой 212,4 тысячи рублей за квадратный метр. Третью позицию заняла Капотня, где средняя стоимость «квадрата» составила 212,8 тысячи рублей. По информации РБК Недвижимость, в пятерку самых доступных районов также вошли Некрасовка (222 тысячи рублей) и Бирюлево Восточное (227,8 тысячи рублей).

Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость», отмечает, что все районы из топ-10 регулярно фигурируют в списках с самым дешевым вторичным жильем Москвы. Низкие цены объясняются в первую очередь преобладанием устаревшего жилфонда и сложившейся репутацией этих локаций. При этом невысокая стоимость квартир поддерживает стабильный спрос.

Напомним, что в конце 2025 года наиболее доступное вторичное жилье также предлагалось в районах Восточный, Капотня и Бирюлево Западное.