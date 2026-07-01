ЦБ РФ с 1 июля ужесточил правила выдачи ипотеки

Центробанк РФ с 1 июля ужесточил правила выдачи ипотеки. Ограничения коснутся высокорискованных кредитов. Регулятор планирует ограничить выдачу займов с высокой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом, чтобы снизить риски для граждан и банков. Об этом рассказал «Вестям» замглавы департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев.

Он пояснил, что с 1 июля по кредитам на новостройки лимит на рискованные займы снижается с 7% до 5%, по готовому жилью — с 20% до 15%, а по потребительским кредитам под залог недвижимости — с 25% до 18%.

Румянцев напомнил, что ипотечные кредиты считаются рискованными, если на выплаты по ним уходит почти весь доход заемщика или первоначальный взнос составляет 20% и менее.