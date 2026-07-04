В РФ упростили продажу жилья коррупционеров

Продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям, упростили в России. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

До принятия нового закона квартиры, изъятые по суду у коррупционеров, можно было выставлять на торги лишь тогда, когда их рыночная стоимость минимум вдвое превышала расчетную величину, привязанную к средней стоимости жилья в регионе. Как пояснил соавтор документа, зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк, под это условие подпадало только около 8% таких помещений.

"Эти ограничения новый закон устранил. Кроме того, расширено определение жилых помещений в соответствие с Жилищным кодексом, - уточнил Басюк, отметив, что закон позволит существенно пополнить бюджет страны. - На сегодня готовы к реализации около 3 тысяч жилых помещений, изъятых по суду у коррупционеров".

Закон также дает правительству РФ право устанавливать дополнительные требования к компаниям, осуществляющим оценку госимущества, а также к организаторам торгов. Это должно повысить качество оценки публичного имущества, а также эффективности его продаж.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что отдельно по просьбе Русской православной церкви в законе закреплено правило для имущества религиозного назначения: если такой объект когда-то приватизировали с нарушением закона и он не был передан профильной религиозной организации, срок давности на оспаривание сделки применяться не будет, и суд сможет признать приватизацию недействительной спустя любое время.