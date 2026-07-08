Россиянам дали инструкции по торгу с арендодателями

Добиваться от арендодателя снижения платежа стоит, если у квартиры при осмотре выявились серьезные недостатки. В каких ситуациях стоит торговаться с хозяином съемной квартиры, «Газете.Ru» разъяснил руководитель сервиса Яндекс Аренда Андрей Зайко.

Также на снижении платежа можно настаивать, если цена аренды заметно выше рыночной или состояние квартиры ухудшается в процессе проживания. Кроме того, на торг можно пойти, если уже после заселения у арендатора изменилось финансовое положение — если все честно обсудить, можно надеяться на пересмотр условий аренды, обнадежил Зайко.

Условия аренды должны быть зафиксированы в договоре: в документе должны быть прописаны данные сторон, адрес жилплощади, срок действия договора и правила его расторжения, порядок оплаты и коммунальные платежи. Кроме того, в договоре стоит описать имущество и состояние жилья до заселения, зафиксировать условия и размер штрафа, а также условия возврата залога. Устные договоренности юридической силы не имеют, обращает внимание собеседник издания. Вдобавок до заключения договора рекомендуется проверить документы хозяина, убедиться в том, что получено согласие совладельцев квартиры и отсутствуют долги за «коммуналку».

На будущие проблемы с жильем могут указывать уклончивые ответы собственника, его отказ предъявить документы и отсутствие бумаг, подтверждающих право собственности. Помимо этого, эксперт советует оценивать при осмотре не только внешний вид квартиры, но также состояние коммуникаций и техники.

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