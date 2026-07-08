Москвичей заставили снести самодельные балконы

Москвичи продолжают возводить самостройные балконы, а Мосжилинспекция продолжает работу по их демонтажу. В ведомстве на днях рассказали сразу о двух таких случаях, в Тверском и Ярославском районах.

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В первом случае жалоба пришла от жителей дома 5/7 в Глинищевском переулке. Они заметили, как их сосед на торцевой стене дома на втором этаже возвел что-то вроде металлической террасы с козырьком. Конструкция выглядела не слишком надежно, к тому же портила облик дома.

Жилищные инспекторы на месте убедились, что никакой террасы на стене быть не должно, оштрафовали управляющую компанию и обязали ее устранить нарушение. Дело в том, что фасад относится к общедомовому имуществу, а за его содержание отвечает УК. Управдом в итоге договорился с владельцем квартиры, который возвел самострой, и тот разобрал его добровольно.

Еще один случай произошел в доме 21 на Палехской улице. Там предприимчивый владелец квартиры на втором этаже возвел незаконный балкон прямо на козырьке подъезда. Помимо того что балкон откровенно плохо выглядел и больше напоминал сарай, он еще и напрямую угрожал другим жильцам - козырек не рассчитан на такую нагрузку и мог попросту рухнуть.

Здесь устранить нарушение также обязали управляющую компанию, которая начала переговоры с собственником квартиры и балкона-самостроя. В итоге он все демонтировал.