Доля вакантных площадей в офисах Москвы увеличилась до 7,2%

В первой половине этого года доля свободных площадей в бизнес-центрах Москвы достигла 7,2%, увеличившись год к году на 2,7 процентного пункта. К концу года показатель может вырасти до 10,6%.

Среди причин эксперты называют выход на рынок большого объема новых офисных проектов и охлаждение спроса на такую недвижимость со стороны бизнеса. Подробнее об этом Авторадио рассказал член Национального совета Российской гильдии риэлторов Николай Зырянов.

«В целом, когда вакансия растёт, это признак того, что есть проблемы в экономике, поскольку в основном, видимо, такие офисы арендуют представители малого и среднего бизнеса, а они, как правило, самые первые реагируют на негативные изменения в экономике. Именно в этом и заключается то, что малый и средний бизнес. Есть проблема, они не могут оплачивать офисы по текущей ставке и сокращают их. Ну, либо вообще съезжают в бизнес-центры классом пониже, чтобы не увеличивать свои расходы на аренду площадей. Я думаю, что эта тенденция, она уже давно прекратилась. На самом деле сейчас нет роста вакансий именно в связи с тем, что люди уходят на удалёнку, скорее всего, наоборот, люди возвращаются в офисы, потому что эффективность работы из дома, она гораздо меньше».

Добавлю, средняя арендная ставка в офисах Москвы за первое полугодие этого года увеличилась на 10% до 32 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Это связано с тем, что собственники не спешат снижать ставки аренды в условиях высокой стоимости строительства и дорогого заемного финансирования.