Названы типы квартир, которые трудно продать

Самыми сложными для продажи считаются квартиры без ремонта, расположенные на первом этаже, а также объекты с рядом других проблемных характеристик. Такие трудности в реализации назвала россиянам руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолет Плюс» Наталья Рябухина, об этом пишет Lenta.ru.

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Кроме того, спросом не пользуются квартиры с устаревшей планировкой или с неудачным видом из окна. Риелтор добавила, что сложно продать и апартаменты, особенно если их покупают для постоянного проживания.

«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые отпугивают большинство покупателей», — уточнила Рябухина.

Тем не менее, по мнению специалиста, даже проблемный объект можно реализовать, если установить адекватную цену. Если в квартире есть несколько факторов риска, она может долго оставаться на рынке, но эту ситуацию можно исправить снижением стоимости. Риелтор посоветовала владельцам трезво оценивать жилье, подготовить качественную презентацию и быть готовыми к торгу.

Ранее россиянам назвали самый опасный способ покупки квартиры — это приобретение жилья за наличные. При таком расчёте возможны риски: могут попасться фальшивые купюры, покупатель рискует потерять всю сумму при нападении, а продавец впоследствии может заявить, что деньги не получал.