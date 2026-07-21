Госдума продлила «гаражную амнистию»

Россиянам добавят время для упрощенной легализации гаражей. На пять лет - до 1 сентября 2031 года - продлевают срок их оформления в собственность без подачи множества документов. Закон о дополнительном времени для "гаражной амнистии" приняла Госдума.

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"Гаражная амнистия" работает с 1 сентября 2021 года и должна была завершиться в нынешнем сентябре. По данным Росреестра, за период ее действия в стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и участков под ними. Рекордное число гаражей оформлено в Ленинградской (17,4 тысячи), Омской (13 тысяч) и Московской (9,9 тысячи) областях. Что касается оформленных участков, то лидерами стали те же Ленинградская (39,4 тысячи) и Московская (21,7 тысячи) области, на третьем месте - Саратовская (21,6 тысячи).

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что речь идет о легализации капитальных гаражей, а также земельных участков под ними.

"57 тысяч владельцев гаражей лишь за последние два месяца уже оформили без бюрократии, каких-либо излишних процедур и значительных финансовых затрат свои права и имеют возможность передавать гаражи по наследству, заключать сделки", - отметил депутат.

По его словам, законопроект позволит защитить людей от мошенничества и спорных ситуаций с земельными участками. Продление актуально в связи с тем, что порядка 1 млн гаражей пока еще не стоит на учете.

Если не узаконить гараж

Чем рискует владелец "незаконного" гаража?

"Если этот объект не оформлен, то могут быть совершены любые мошеннические действия, любые действия даже без злого умысла городских властей", - предупредил парламентарий.

Прошедшие по амнистии гаражи можно будет легально продавать, дарить и передавать по наследству, добавил Крашенинников.

Владельцы "незаконных" гаражей также не могут подключить к ним коммуникации на законных основаниях, уточнил в комментарии "РГ" глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Продление до 2031 года даст возможность легализоваться тем, кто по объективным причинам не успевает или только сейчас узнал о своем праве. Теперь их имущество будет учтено, будет стоять на кадастре, приносить налоги в бюджет, а сам человек - защищен от внезапного сноса", - добавил парламентарий.

Что можно "амнистировать"

Гаврилов отметил, что под амнистию подпадают только капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, которые не признаны самовольной постройкой по решению суда. Если гараж используется для предпринимательства, оформить его в собственность бесплатно и по упрощенной процедуре не получится.

Он обратил внимание, что во многих статьях Земельного кодекса уточнили формулировки: например, добавляется фраза "для собственных нужд" рядом с упоминанием строительства гаражей гражданами. Таким образом, по его словам, власти четко определяют, что нормы касаются именно личного, а не коммерческого строительства гаражей. "Это снижает риск неоднозначного толкования закона и последующих судебных споров", - считает депутат.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов уточнил "РГ", что гараж должен быть одноэтажным, без жилых помещений.