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Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки

Lenta.ru

В настоящее время рефинансирование ипотечного займа остается одним из способов снизить ипотечную нагрузку, однако требует внимательного расчета и подготовки. Нюансы в разговоре с «Лентой.ру» объяснили эксперты девелоперской компании Dominanta.

Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
© ТАСС

Специалисты напомнили, что рефинансирование является новым кредитным договором, при котором банк закрывает все обязательства заемщика по первоначальному договору. При оформлении заемщику важно учитывать не только ставку, но и сопутствующие расходы. Это страхование жизни и недвижимости, оценка объекта, регистрационные и нотариальные услуги — расходы, которые могут достигать 0,5-2,5 процента от общей суммы задолженности.

Еще один нюанс — одобрение договора.

«При рефинансировании банки предъявляют более жесткие требования, чем при первичной ипотеке. Значение имеют кредитная история, уровень дохода, текущая долговая нагрузка и состояние залоговой недвижимости», — заявил Максим Иванов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании.

Он посоветовал перед подачей заявки сравнить несколько вариантов и заранее оценить риск отказа.

В целом рефинансирование дает наибольший эффект, когда до конца срока кредита остается много времени и сумма долга значительная, отметили в компании. К тому же инструмент чаще оказывается оправданным, если разница между текущей и новой ставкой составляет несколько процентных пунктов и кредит находится в активной фазе погашения.

Переоформление договора может создать дополнительное давление на бюджет. Процесс оформления занимает время. В этот период заемщик продолжает платить по старому кредиту и параллельно несет расходы по-новому, что без финансового запаса может создать излишнюю нагрузку, добавил девелопер.

Важно также оценить срок окупаемости рефинансирования. Компенсация за счет снижения ежемесячного платежа занимает от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от разницы ставок и суммы кредита.

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