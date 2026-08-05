На Сахалине увеличился объем выдачи ипотеки

Ипотечные жилищные кредиты сахалинцы стали брать чаще почти на 25%. В январе - июне 2026 года островные банки выдали 2 063 кредита на жилье, годом ранее - 1 659 кредитов. Сообщили в южно-сахалинском отделении Банка России.

"В январе - июне суммарно банки выдали 2 063 кредита на жилье, годом ранее - 1 659 кредитов. Средний срок кредита в Сахалинской области сократился почти на 7 месяцев - до 21 года. На фоне роста выдач ипотеки за 12 месяцев совокупный долг увеличился на 11,5% и на 1 июля 2026 года составил 108 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности оставалась на низком уровне - 0,8%, что говорит о высокой платежной дисциплине сахалинских ипотечных заемщиков", - говорится в сообщении.

По данным организации, общий объем выданных в Сахалинской области ипотечных кредитов в первом полугодии 2026 года превысил 11,1 млрд рублей. Это на 28,3% больше, чем год назад. А средний размер одного кредита составляет 5,4 млн рублей.

По мнению экспертов, такой значительный прирост во многом связан с тем, что сначала рыночные ставки были достаточно высоки: по итогам 2025 года средняя ключевая ставка составляла 19,2% годовых. В 2026 году она снижалась и достигла к настоящему времени 14% годовых.