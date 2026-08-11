Россияне назвали условие для переезда за город
Немало россиян хотели бы сбежать из каменных джунглей за город, однако многих останавливает перспектива отказа от привычного уровня комфорта. Главное условие, которое побудит соотечественников переехать в загородный дом, выяснили в компании «22/11 Девелопмент». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Как продемонстрировал опрос, 76 процентов респондентов отказались бы от квартиры в пользу собственного дома. Однако, если раньше людей на это толкали усталость от городской суеты и жажда тишины, то сейчас большинство россиян не готово расстаться с городским уровнем комфорта. Жизнь вдали от цивилизации теперь вызывает скорее беспокойство, чем любопытство. Так, 63 процента готовых к переезду все равно бы предпочли жить неподалеку от крупного города, а 24 процента опрошенных не покинули бы городскую квартиру даже при неограниченном бюджете.
Практика показывает, что большая часть потенциальных покупателей загородного жилья в первую очередь обращают внимание на транспортную доступность и близость к инфраструктуре — магазинам, школам, поликлиникам и другим повседневным сервисам. Эти критерии отбора в текущее время важнее, чем экология, ценник, размер коммунальных платежей и метраж. Наименьшую ценность для современного покупателя имеют наличие земельного участка и близость к месту работы или учебы.
Любителей городского образа жизни, помимо инфраструктуры, также прельщает отсутствие необходимости самостоятельно обслуживать дом, инженерные системы и участок. При этом вопросы безопасности и ликвидности квартиры для большинства оказались второстепенны.
Перспектива строительства не пугает желающих переехать за город — 35 процентов участников опроса хотели бы возвести дом по собственному проекту. Еще 28 процентов приобрели бы готовый коттедж в новом поселке, четверть респондентов купили бы объект на вторичном рынке. Типовые дома интересуют всего 8 процентов информантов. Модульные и каркасные дома остаются нишевым решением — такой вариант выбрали 3 процента опрошенных.
Главной же преградой на пути к мечте остаются финансы. 53 процента респондентов признают, что не располагают средствами, для покупки или постройки дома, еще 20 процентов упоминают расходы на содержание дома, 13 процентов — транспортную удаленность, а 8 процентов — необходимо решать проблемы с коммуникациями собственными силами.
Ранее сообщалось о снижении объема продаж частных домов в России. Доля сделок с этим видом жилья снизилась до 16 процентов.