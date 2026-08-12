В СДЭК появилась возможность бронирования отелей

СДЭК запустил сервис для бронирования отелей и апартаментов в России и других странах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе логистического оператора.

"СДЭК запустил сервис для бронирования отелей и апартаментов в России и за рубежом. Он уже доступен всем пользователям в приложении компании и работает на технологической базе сервиса "Островок", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в "СДЭК Отелях" представлено более 3 млн вариантов размещения в 220 странах.

Бронирование жилья стало вторым сервисом компании для путешественников. Ранее в приложении появилась доставка багажа: пользователи могут заранее отправить чемоданы в другой город и путешествовать налегке.