Ростуризм запустил сайт для жалоб на отельеров

Туристы смогут подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников туристического рынка. Для этого Ростуризм запускает онлайн-платформу на сайте «Контрольтуризм.рф», сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону, однако в условиях повышенного спроса фиксируются отдельные факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка.
На эти действия необходимо четко и жестко реагировать и за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность, отмечается в сообщении.