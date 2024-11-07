Самые выгодные предложения по накопительному счёту в ноябре 2024 года

Накопительный счёт позволяет уберечь накопления от инфляции и при этом не ограничивает пополнение и снятие средств, в отличие от вкладов. В этой статье рассмотрим десять накопительных счетов с самыми выгодными условиями в ноябре 2024 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

Накопительный Альфа-Счёт от Альфа-Банка

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Ставка: 20% на минимальный остаток в первые два месяца для новых клиентов, затем — от 4 до 14% в зависимости от выполнения дополнительных условий.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно или ежедневно, но во втором случае ставка будет ниже.

Минимальная сумма для начисления процентов: нет.

Максимальная сумма: от 1,5 млн до 30 млн рублей в зависимости от выполнения условий. На сумму превышения проценты начисляются по базовой ставке 4%.

Валюта счёта: в рублях и юанях.

Ставка в иностранной валюте: 3% на минимальный остаток вне зависимости от условий.

Накопительный ВТБ-Счёт от Банка ВТБ

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Ставка: 22% — на ежедневный остаток или 21% — на минимальный остаток в первые три месяца для новых клиентов, затем — от 11 до 18% в зависимости от выполнения дополнительных условий.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: 1 тыс. рублей.

Максимальная сумма: от 1 млн до 30 млн рублей в зависимости от выполнения условий. На сумму превышения проценты начисляются по базовой ставке 12% — на минимальный остаток или 11% — на ежедневный остаток.

Валюта счёта: в рублях.

Накопительный счёт от Газпромбанка

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Ставка: 23% в первые два месяца для новых клиентов, затем — от 10 до 13,5% в зависимости от выполнения дополнительных условий.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: 5 тыс. рублей. Если сумма ниже, ставка снижается до 0,01%.

Максимальная сумма: 1,5 млн рублей. На сумму превышения проценты начисляются по базовой ставке 10%.

Валюта счёта: в рублях.

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Накопительный счёт от Сбербанка

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Ставка: 16% в первые три месяца для новых клиентов, затем — от 10 до 13% в зависимости от выполнения дополнительных условий.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: 1 рубль.

Максимальная сумма: 10 млн или 1 млн рублей по подписке «СберПрайм» и «СберПрайм+», на сумму свыше проценты начисляются по ставке 0,01%.

Валюта счёта: в рублях.

«Cтавка на стабильность» от Банка «Финам»

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Ставка: 22% в первые два месяца для новых клиентов, затем — от 7 до 20,5% в зависимости от выполнения дополнительных условий.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: 100 рублей.

Максимальная сумма: 10 млн рублей. На остаток свыше 10 млн рублей проценты не начисляются.

Валюта счёта: в рублях.

Накопительный счёт от Ozon Банка

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Ставка: 23% годовых в первые два месяца для новых клиентов, затем — 15% годовых.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: 1 рубль.

Максимальная сумма: не ограничена.

Валюта счёта: в рублях.

Накопительный счёт «На завтра» от Ингосстрах Банка

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Ставка: от 15 до 23% в первые два месяца для новых клиентов в зависимости от выполнения условий, затем — от 8 до 16%.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.

Максимальная сумма: не ограничена.

Валюта счёта: в рублях.

Накопительный счет от Московского Кредитного Банка

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Ставка: от 7 до 23% в зависимости от выполнения условий.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежедневно.

Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.

Максимальная сумма: 1,5 млн рублей. На остаток свыше 1,5 млн рублей проценты не начисляются.

Валюта счёта: в рублях, долларах и евро.

Ставка в иностранной валюте: 0,3% в долларах, 0,01% в евро вне зависимости от условий.

«Про запас» от Промсвязьбанка

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Ставка: 22% в первые два месяца для новых клиентов, затем — 8%.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.

Максимальная сумма: 3 млн рублей. На остаток свыше 3 млн рублей проценты начисляются по ставке 8% вне зависимости от прочих условий.

Валюта счёта: в рублях.

«Комфортный NEW» от Металлинвестбанка

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Ставка: 20% в первые два месяца для новых клиентов, затем — 17%.

Сумма открытия: не ограничена.

Минимальный срок: от 1 дня.

Возможность открытия онлайн: нет.

Выплата процентов: ежемесячно.

Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.

Максимальная сумма: не ограничена.

Валюта счёта: в рублях.

Чем отличается вклад от накопительного счёта