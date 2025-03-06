Открытие вклада онлайн — это удобная услуга от банков, позволяющая избежать ожидания в очередях офиса банка. К тому же многие кредитные организации, в том числе Сбербанк, при оформлении депозитов онлайн предлагают своим клиентам повышенные процентные ставки. В этой статье расскажем, как открыть и закрыть вклад в Сбербанк Онлайн.

© Евгений Биятов/РИА Новости, Рамблер

Виды вкладов в Сбере

В Сбербанке есть несколько видов вкладов. Рассмотрим основные из них.

«СберВклад». Это стандартная программа вкладов в Сбере. Максимальная ставка по ним составляет 18,5% без дополнительных условий. Можно выбрать выплату процентов как ежемесячно, так и в конце срока. Пополнять и снимать деньги на таких вкладах нельзя. Минимальная сумма открытия составляет 100 тысяч рублей. Срок вклада — от одного месяца до трёх лет.

«Лучший %». Этот вклад подойдёт тем клиентам, у которых не было открытых вкладов и накопительных счетов в Сбербанке за последние 2 календарных месяца. Максимальная ставка по этой программе составляет 22%. Пополнение и снятие недоступны. Минимальная сумма открытия — 100 тысяч рублей, а срок — от одного месяца до трёх лет.

«Управляй +». Этот вклад отличается тем, что его можно пополнять и снимать с него деньги до неснижаемого остатка без санкций. Ставки по такому вкладу самые низкие — до 9,7% годовых. Срок открытия: от трёх месяцев до одного года. Минимальная сумма для открытия составляет 30 тысяч рублей.

Также у Сбера есть возможность открыть валютный вклад в дирхамах, юанях и рупиях. Ставки по ним составляют от 3 до 5,1% годовых.

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Как открыть вклад в Сбербанк Онлайн

1. Войдите в свой личный кабинет в Сбербанк Онлайн.

2. На главной странице перейдите в раздел «Накопления».

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3. Перейдите в раздел «Открыть новое» и выберите «Вклад».

© online.sberbank.ru

4. Выберите вид вклада, который хотите открыть.

© online.sberbank.ru

5. Выберите подходящие параметры вклада.

© online.sberbank.ru

6. Проверьте параметры вклада, выберите платёжный счёт и при желании подключите перечисление части дохода по вкладу благотворительному фонду. После этого нажмите «Продолжить».

© online.sberbank.ru

7. Прочитайте прикреплённый договор о вкладе и подпишите его, поставив соответствующую галочку. После чего нажмите «Подтвердить».

© online.sberbank.ru

8. Готово, вклад открыт.

© online.sberbank.ru

Как закрыть вклад в Сбербанк Онлайн

1. Перейдите в раздел «Накопления» и в разделе «Вклады и счета» выберите свой вклад, который хотите закрыть.

© online.sberbank.ru

2. На открытой странице нажмите «Закрыть вклад».

© online.sberbank.ru

3. Выберите платёжный счет, куда будут перечислены деньги, и подпишите заявление на закрытие вклада. Далее нажмите «Подтвердить».

© online.sberbank.ru

4. Готово. Вклад закрыт.

© online.sberbank.ru

При досрочном закрытии вклада важно помнить, что почти все начисленные проценты сгорят. Ставка в этом случае снизится до 0,01%.

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