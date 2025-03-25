Сберегательный и накопительный счёт: что общего и в чём различия

Сберегательный и накопительный счета часто используются в одном контексте из-за схожего функционала, разница между ними зависит от условий конкретного банка. В этой статье мы рассмотрим ключевые отличия и определим, насколько важно учитывать эти нюансы при выборе счёта.

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В чём отличие сберегательного от накопительного счёта

Законодательство не даёт точного определения накопительному и сберегательному счёту. Они являются разновидностями депозитных счетов.

По сути, сберегательный и накопительный счета — это названия одного и того же продукта и используются они в целях маркетинга.

Термин «сберегательный» используется среди прочего в маркетинговых целях, чтобы привлечь клиентов старшего поколения, помогая им ассоциировать его с ранее привычными сберегательными книжками. Такая связь упрощает понимание цели продукта — сохранение (сбережение) и накопление средств. Вадим Шамин Заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса «Свой Банк»

Банки самостоятельно определяют параметры накопительных и сберегательных счетов. Одни финансовые учреждения (например, ВТБ) не открывают сберегательные счета, другие (например, Почта Банк) — дают возможность привязать к ним карту и начисляют кешбэк, и такие счета становятся аналогом текущих счетов. В некоторых банках сберегательный счёт выполняет функции накопительного. Но есть банки, которые позволяют открыть оба счёта, например Сбербанк. Рассмотрим разницу счетов на его примере.

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Какой счёт выбрать

Сберегательный счёт в Сбербанке похож на текущий счёт с начислением процентов на остаток. Но проценты по нему ниже, чем по накопительному. Зато его можно оформить в иностранной валюте и получать минимальный доход с защитой от ослабления национальной валюты.

Накопительный счёт в Сбербанке нельзя открыть в иностранной валюте. У него более высокая процентная ставка, но есть ограничения по минимальной и максимальной сумме. Если нарушить эти ограничения, процент снижается до уровня сберегательного счёта. Накопительный счёт подойдёт тем, кому важно получить более высокий доход на вложенные деньги.

В других банках стоит обращать внимание не на название продукта, а на его условия, говорит Шамин.

Необходимо внимательно уточнять все условия договора, включая процентные ставки, порядок начисления дохода, условия пополнения и снятия средств, наличие комиссий и другие параметры продукта, которые отличаются от банка к банку. Вадим Шамин Заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса «Свой Банк»

Как открыть сберегательный или накопительный счёт в Сбере

Накопительный и сберегательный счёт в Сбербанке можно открыть двумя способами: в отделении банка и онлайн.

Первый способ. Обратитесь в ближайшее отделение банка с паспортом и попросите сотрудника открыть вам нужный счёт. После подписания договора об открытии счёта вы тут же сможете внести на него деньги. Найти ближайший офис Сбера можно на официальном сайте компании.

Второй способ. Открыть счёт онлайн, не выходя из дома. Для этого:

Войдите в личный кабинет Сбербанк Онлайн. Перейдите в раздел «Накопления» → «Открыть новое» → «Вклад». Пролистайте вниз к разделу «Счета» и нажмите «Оформить». Выберите параметры счёта и нажмите «Далее». Прочитайте договор об открытии счёта, подпишите его, поставив галочку в нужном окошке, и нажмите «Подтвердить». Готово. Счёт открыт, и его можно пополнять.

Коротко

Сберегательный и накопительный счета имеют лишь условные различия и могут отличаться в зависимости от банка.

Одни банки не открывают сберегательные счета, другие — дают возможность привязать к ним карту и начисляют кешбэк, третьи — предлагают более низкие ставки, чем по накопительным.

При выборе банковского продукта нужно ориентироваться не на название, а на его параметры: процентные ставки, порядок начисления дохода, условия пополнения.

Чем отличается вклад от накопительного счёта