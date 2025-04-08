Самые выгодные предложения по вкладам в апреле 2025 года

С декабря 2024 года ставки по вкладам в крупнейших российских банках каждый месяц постепенно снижаются. В конце марта максимальная ставка по депозитам среди десяти крупнейших кредитных организаций России составляла 20,2%. Это всё ещё выше, чем в среднем за последние 20 лет, поэтому сейчас — хорошее время, чтобы заставить свои накопления работать. В этой статье рассмотрим десять выгодных вкладов в рублях в апреле 2025 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

Лучший % от Сбербанка

© sberbank.com

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 19,5%,

на 6 месяцев — 18,35%,

на 1 год — 18,35%,

на 3 года — 10,3%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 20%,

на 6 месяцев — 20%,

на 1 год — 20%,

на 3 года — 12%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Альфа-Вклад Максимальный

© alfabank.ru

Ставка:

на 3 месяца — 19,68%,

на 6 месяцев — 19,21%,

на 1 год — 18,37%,

на 3 года — 13,14%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

ВТБ-Вклад в рублях

© vtb.ru

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 18,6%,

на 6 месяцев — 18,44%,

на 1 год — 15,75%,

на 3 года — 10,14%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 19,1%,

на 6 месяцев — 19,3%,

на 1 год — 17,4%,

на 3 года — 12,4%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Вклад от Т-Банка

© tbank.ru

Ставка:

на 3 месяца — 19%,

на 6 месяцев — 18,5%,

на 1 год — 17%,

на 2 года — 14%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад от ДОМ.РФ Банка

© domrfbank.ru

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 20,1%,

на 6 месяцев — 19,9%,

на 1 год — 17,8%,

на 3 года — 11,4%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 20,6%,

на 6 месяцев — 21,1%,

на 1 год — 20,1%,

на 3 года — 15,3%.

При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Свой Вклад от Своего Банка

© svoi.ru

Ставка:

на 3 месяца — 20,64%,

на 6 месяцев — 19,22%,

на 1 год — 17,51%,

на 3 года — 9,54%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия и минимум на 5 тысяч рублей.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Доход» от Уралсиба

© uralsib.ru

Ставка:

на 3 месяца — 19,39%,

на 6 месяцев — 19,13%,

на 1 год — 18,28%,

на 3 года — 14,14%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 1000 рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

МТС Вклад от МТС Банка

© mtsbank.ru

Ставка:

на 3 месяца — 19,69%,

на 6 месяцев — 20,15%,

на 1 год — 18,79%,

на 3 года — 12,45%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Свой Вклад от Россельхозбанка

© rshb.ru

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 19,1%,

на 6 месяцев — 20,1%,

на 13 месяцев — 17,4%,

на 3 года — 8,85%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 19,5%,

на 6 месяцев — 21%,

на 13 месяцев — 19%,

на 3 года — 10,1%.

При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Вклад «Притяжение» от ОТП Банка

© otpbank.ru

Ставка:

на 6 месяцев — 19,7%,

на 1 год — 18,8%,

на 2 года — 14,7%.

При внесении суммы от 1,4 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 20 тысяч рублей.

Срок: от 6 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: можно снять до 50% от первоначально размещённой суммы.

Возможность пополнения: пополнять вклад можно в течение всего срока, но на сумму не менее 100 тысяч рублей.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый день.

Перед открытием любого вклада внимательно изучите условия: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.

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