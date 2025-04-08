Самые выгодные предложения по вкладам в апреле 2025 года
С декабря 2024 года ставки по вкладам в крупнейших российских банках каждый месяц постепенно снижаются. В конце марта максимальная ставка по депозитам среди десяти крупнейших кредитных организаций России составляла 20,2%. Это всё ещё выше, чем в среднем за последние 20 лет, поэтому сейчас — хорошее время, чтобы заставить свои накопления работать. В этой статье рассмотрим десять выгодных вкладов в рублях в апреле 2025 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.
Лучший % от Сбербанка
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 19,5%,
- на 6 месяцев — 18,35%,
- на 1 год — 18,35%,
- на 3 года — 10,3%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 20%,
- на 6 месяцев — 20%,
- на 1 год — 20%,
- на 3 года — 12%.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Альфа-Вклад Максимальный
Ставка:
- на 3 месяца — 19,68%,
- на 6 месяцев — 19,21%,
- на 1 год — 18,37%,
- на 3 года — 13,14%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
ВТБ-Вклад в рублях
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 18,6%,
- на 6 месяцев — 18,44%,
- на 1 год — 15,75%,
- на 3 года — 10,14%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 19,1%,
- на 6 месяцев — 19,3%,
- на 1 год — 17,4%,
- на 3 года — 12,4%.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Вклад от Т-Банка
Ставка:
- на 3 месяца — 19%,
- на 6 месяцев — 18,5%,
- на 1 год — 17%,
- на 2 года — 14%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад от ДОМ.РФ Банка
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 20,1%,
- на 6 месяцев — 19,9%,
- на 1 год — 17,8%,
- на 3 года — 11,4%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 20,6%,
- на 6 месяцев — 21,1%,
- на 1 год — 20,1%,
- на 3 года — 15,3%.
При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Свой Вклад от Своего Банка
Ставка:
- на 3 месяца — 20,64%,
- на 6 месяцев — 19,22%,
- на 1 год — 17,51%,
- на 3 года — 9,54%.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия и минимум на 5 тысяч рублей.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Ставка:
- на 3 месяца — 19,39%,
- на 6 месяцев — 19,13%,
- на 1 год — 18,28%,
- на 3 года — 14,14%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 1000 рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
МТС Вклад от МТС Банка
Ставка:
- на 3 месяца — 19,69%,
- на 6 месяцев — 20,15%,
- на 1 год — 18,79%,
- на 3 года — 12,45%.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Свой Вклад от Россельхозбанка
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 19,1%,
- на 6 месяцев — 20,1%,
- на 13 месяцев — 17,4%,
- на 3 года — 8,85%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 19,5%,
- на 6 месяцев — 21%,
- на 13 месяцев — 19%,
- на 3 года — 10,1%.
При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Вклад «Притяжение» от ОТП Банка
Ставка:
- на 6 месяцев — 19,7%,
- на 1 год — 18,8%,
- на 2 года — 14,7%.
При внесении суммы от 1,4 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 20 тысяч рублей.
Срок: от 6 месяцев до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: можно снять до 50% от первоначально размещённой суммы.
Возможность пополнения: пополнять вклад можно в течение всего срока, но на сумму не менее 100 тысяч рублей.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый день.
Перед открытием любого вклада внимательно изучите условия: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.