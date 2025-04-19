Страховка процентов при досрочном закрытии вклада: зачем нужна и где оформить
За 2024 год объём вкладов россиян вырос почти на 27% и достиг 57,3 триллиона рублей. Люди несут деньги на депозиты с целью защитить средства от инфляции и заработать на процентах. Чтобы получить обещанный процентный доход, необходимо держать сумму на вкладе в течение определённого срока. Если снять деньги раньше даже на пару дней, то вкладчик теряет весь процентный доход. На этот случай на рынке страхования появился новый продукт — страховка процентов при досрочном закрытии вклада. Рассказываем, как работает инструмент, какие у него есть ограничения, а также какие предложения есть в апреле 2025 года.
Что такое страхование процентов по вкладу
Страхование процентов при досрочном закрытии вклада — это финансовый инструмент, который позволяет вкладчику получить компенсацию за потерянные проценты при закрытии депозита раньше срока.
Обычно при досрочном закрытии банк пересчитывает проценты по более низкой ставке, что приводит к частичной или полной потере процентного дохода, пояснил «Рамблеру» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
Рассмотрим условия досрочного закрытия в банках:
Процентная ставка по вкладу в Озон Банке на 3 месяца без снятия и пополнения с ежемесячной выплатой процентов — 19,5% годовых. Проверяем подробные условия, в графе «досрочное закрытие вклада» видим, что в случае вывода средств с депозита до конца срока размещения проценты будут пересчитаны по ставке 0,1% годовых.
Аналогичные условия мы видим и у Сбера. Ставка по вкладу «Лучший %» на 5 месяцев без снятия и пополнения с выплатой процентов в конце срока составляет 20% годовых. При досрочном закрытии ставка снижается до 0,01%.
Личный опыт автора:
У меня был открыт вклад в Т-Банке на 3 месяца под 19% годовых на 150 тысяч рублей с ежемесячной выплатой процентов. Первый месяц истекал 21 апреля, мне должны были начислить около 2,4 тысячи рублей. Мне срочно понадобилось снять часть денег. Я закрыла вклад 13 апреля — через три недели после открытия продукта. «Сверху» мне начислили только 99 копеек, все остальные накопленные проценты «сгорели».
Особенности страхования процентов по вкладу
У страховок от потери процентов по вкладу есть свои особенности и ограничения. Компенсацию можно получить только при возникновении страхового случая, отметил Колядов. В числе причин:
- Утрата трудоспособности (например, из-за тяжёлой болезни).
- Увольнение или сокращение.
- Утрата или угон автомобиля.
- Уход из жизни близкого родственника.
- Порча недвижимости (например, в результате пожара).
Получить выплату при досрочном закрытии вклада не получится, если:
- Вы закрыли вклад по собственной инициативе без уважительной причины.
- Вы нарушили условия договора страхования.
Обратите внимание. Если страховой случай не наступил, цена страховки не возвращается.
Некоторые банки устанавливают фиксированную цену страховки. Другие привязывают стоимость услуги к страховой сумме. Прежде чем покупать страховку, сравните условия в разных финансовых организациях.
Сумма выплат в рамках компенсации может быть ограничена. Проверьте лимиты выплат перед оформлением страхового договора.
Предложения страховок процентов по вкладу в апреле 2025 года
Новый финансовый инструмент появился недавно и сейчас доступен только в нескольких крупных банках.
«Защита дохода» от ВТБ
Тариф: фиксированный. От 2 до 8 тысяч рублей в год.
Компенсация в случае форс-мажора: до 400 тысяч рублей.
Страховые случаи:
- Конструктивная гибель недвижимого имущества страхователя или его близкого родственника (до уровня, когда экономически не выгодно восстанавливать).
- Повреждение недвижимого имущества из-за пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц.
- Утрата или угон транспортного средства страхователя или его близкого родственника.
- Получение страхователем или его близким родственником инвалидности I, II группы или категории «ребёнок-инвалид».
- Уход из жизни близкого родственника.
- Потеря работы страхователем из-за ликвидации компании или сокращения штата.
- Первичное диагностирование критического заболевания (инфаркт, инсульт, онкология) у страхователя или его близкого родственника.
Страховые компании:
- «Росгосстрах».
- «Согаз».
Способ оформления страховки:
- По телефону 1000.
- В отделении банка.
«Защита вкладчиков» от Газпромбанка
Тариф: зависит от срока вклада
- До 91 дня — 0,094% от страховой суммы.
- С 92 до 181 дня — 0,068% от страховой суммы.
- Со 182 до 367 дней — 0,052% от страховой суммы.
Компенсация в случае форс-мажора: 100% от страховой суммы.
Страховые случаи:
- Страхователь потерял работу из-за ликвидации компании или сокращения штата.
- Потеря или разрушение жилого помещения страхователя, которое является местом постоянного проживания/регистрации.
- Повреждение недвижимого имущества из-за пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц.
- Смерть в результате несчастного случая близкого родственника застрахованного лица.
- Страхователю поставлен диагноз одного из заболеваний: энцефалит, паралич, рак.
Страховые компании:
- «Ренессанс Жизнь».
- «Согаз».
Способ оформления страховки: в отделении банка.
«Защита процентов по вкладам плюс» от РСХБ
Тариф: фиксированный. От 2,25 тысячи до 8 тысяч рублей.
Компенсация в случае форс-мажора: до 200 тысяч рублей.
Страховые случаи:
- Потеря основного места проживания или регистрации по любой причине. Или повреждение основного жилья (кроме остекления) в результате пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортных средств.
- Конструктивная гибель или угон транспортного средства.
- Лишение права собственности на недвижимое имущество по решению суда.
- Смерть застрахованного лица или его близкого родственника: родителя, супруга, ребёнка.
- Инвалидность застрахованного лица или его близкого родственника в результате несчастного случая.
- Онкологическое заболевание у застрахованного лица или его родственника: ребёнка, внука, супруга, брата или сестры.
- Потеря работы страхователем из-за ликвидации компании или сокращения штата.
- Мобилизация застрахованного лица или его близкого родственника.
Страховые компании: «РСХБ-Страхование».
Способ оформления страховки: онлайн.
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