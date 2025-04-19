Страховка процентов при досрочном закрытии вклада: зачем нужна и где оформить

За 2024 год объём вкладов россиян вырос почти на 27% и достиг 57,3 триллиона рублей. Люди несут деньги на депозиты с целью защитить средства от инфляции и заработать на процентах. Чтобы получить обещанный процентный доход, необходимо держать сумму на вкладе в течение определённого срока. Если снять деньги раньше даже на пару дней, то вкладчик теряет весь процентный доход. На этот случай на рынке страхования появился новый продукт — страховка процентов при досрочном закрытии вклада. Рассказываем, как работает инструмент, какие у него есть ограничения, а также какие предложения есть в апреле 2025 года.

© CharlieAJA/iStock.com; Рамблер

Что такое страхование процентов по вкладу

Страхование процентов при досрочном закрытии вклада — это финансовый инструмент, который позволяет вкладчику получить компенсацию за потерянные проценты при закрытии депозита раньше срока.

Обычно при досрочном закрытии банк пересчитывает проценты по более низкой ставке, что приводит к частичной или полной потере процентного дохода, пояснил «Рамблеру» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Рассмотрим условия досрочного закрытия в банках:

Процентная ставка по вкладу в Озон Банке на 3 месяца без снятия и пополнения с ежемесячной выплатой процентов — 19,5% годовых. Проверяем подробные условия, в графе «досрочное закрытие вклада» видим, что в случае вывода средств с депозита до конца срока размещения проценты будут пересчитаны по ставке 0,1% годовых.

© Озон Банк

Аналогичные условия мы видим и у Сбера. Ставка по вкладу «Лучший %» на 5 месяцев без снятия и пополнения с выплатой процентов в конце срока составляет 20% годовых. При досрочном закрытии ставка снижается до 0,01%.

© Сбербанк Онлайн

Личный опыт автора:

У меня был открыт вклад в Т-Банке на 3 месяца под 19% годовых на 150 тысяч рублей с ежемесячной выплатой процентов. Первый месяц истекал 21 апреля, мне должны были начислить около 2,4 тысячи рублей. Мне срочно понадобилось снять часть денег. Я закрыла вклад 13 апреля — через три недели после открытия продукта. «Сверху» мне начислили только 99 копеек, все остальные накопленные проценты «сгорели».

© Т-Банк

Особенности страхования процентов по вкладу

У страховок от потери процентов по вкладу есть свои особенности и ограничения. Компенсацию можно получить только при возникновении страхового случая, отметил Колядов. В числе причин:

Утрата трудоспособности (например, из-за тяжёлой болезни).

Увольнение или сокращение.

Утрата или угон автомобиля.

Уход из жизни близкого родственника.

Порча недвижимости (например, в результате пожара).

Получить выплату при досрочном закрытии вклада не получится, если:

Вы закрыли вклад по собственной инициативе без уважительной причины.

Вы нарушили условия договора страхования.

Обратите внимание. Если страховой случай не наступил, цена страховки не возвращается.

Некоторые банки устанавливают фиксированную цену страховки. Другие привязывают стоимость услуги к страховой сумме. Прежде чем покупать страховку, сравните условия в разных финансовых организациях.

Сумма выплат в рамках компенсации может быть ограничена. Проверьте лимиты выплат перед оформлением страхового договора.

Предложения страховок процентов по вкладу в апреле 2025 года

Новый финансовый инструмент появился недавно и сейчас доступен только в нескольких крупных банках.

«Защита дохода» от ВТБ

© vtb.ru

Тариф: фиксированный. От 2 до 8 тысяч рублей в год.

Компенсация в случае форс-мажора: до 400 тысяч рублей.

Страховые случаи:

Конструктивная гибель недвижимого имущества страхователя или его близкого родственника (до уровня, когда экономически не выгодно восстанавливать).

Повреждение недвижимого имущества из-за пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц.

Утрата или угон транспортного средства страхователя или его близкого родственника.

Получение страхователем или его близким родственником инвалидности I, II группы или категории «ребёнок-инвалид».

Уход из жизни близкого родственника.

Потеря работы страхователем из-за ликвидации компании или сокращения штата.

Первичное диагностирование критического заболевания (инфаркт, инсульт, онкология) у страхователя или его близкого родственника.

Страховые компании:

«Росгосстрах».

«Согаз».

Способ оформления страховки:

По телефону 1000.

В отделении банка.

«Защита вкладчиков» от Газпромбанка

© gazprombank.ru

Тариф: зависит от срока вклада

До 91 дня — 0,094% от страховой суммы.

С 92 до 181 дня — 0,068% от страховой суммы.

Со 182 до 367 дней — 0,052% от страховой суммы.

Компенсация в случае форс-мажора: 100% от страховой суммы.

Страховые случаи:

Страхователь потерял работу из-за ликвидации компании или сокращения штата.

Потеря или разрушение жилого помещения страхователя, которое является местом постоянного проживания/регистрации.

Повреждение недвижимого имущества из-за пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц.

Смерть в результате несчастного случая близкого родственника застрахованного лица.

Страхователю поставлен диагноз одного из заболеваний: энцефалит, паралич, рак.

Страховые компании:

«Ренессанс Жизнь».

«Согаз».

Способ оформления страховки: в отделении банка.

«Защита процентов по вкладам плюс» от РСХБ

© rshbins.ru

Тариф: фиксированный. От 2,25 тысячи до 8 тысяч рублей.

Компенсация в случае форс-мажора: до 200 тысяч рублей.

Страховые случаи:

Потеря основного места проживания или регистрации по любой причине. Или повреждение основного жилья (кроме остекления) в результате пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортных средств.

Конструктивная гибель или угон транспортного средства.

Лишение права собственности на недвижимое имущество по решению суда.

Смерть застрахованного лица или его близкого родственника: родителя, супруга, ребёнка.

Инвалидность застрахованного лица или его близкого родственника в результате несчастного случая.

Онкологическое заболевание у застрахованного лица или его родственника: ребёнка, внука, супруга, брата или сестры.

Потеря работы страхователем из-за ликвидации компании или сокращения штата.

Мобилизация застрахованного лица или его близкого родственника.

Страховые компании: «РСХБ-Страхование».

Способ оформления страховки: онлайн.

Как выбрать полис ДМС и сэкономить