Какую сумму положить на вклад, чтобы жить на проценты в 2025 году

Получать пассивный доход, обеспечивающий комфортную жизнь, мечтает каждый. Сейчас ставки по вкладам по-прежнему находятся на достаточно высоких отметках и достигают 20%. В этой статье мы посчитали, какую сумму нужно разместить на вкладе, чтобы ежемесячно получать выплаты, равные прожиточному минимуму, средней зарплате в регионах и в Москве.

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Сколько денег нужно для комфортной жизни

Согласно постановлению Правительства РФ прожиточный минимум в 2025 году в России составляет от 15 250 до 19 329 рублей в зависимости от категории граждан.

Конечно, о комфортной жизни с таким доходом говорить не приходится, поэтому возьмём сумму побольше. По официальным данным, средняя зарплата в России в феврале 2025 года составила 89 646 рублей. На эту сумму уже можно вполне комфортно жить в регионах. В Москве этот уровень выше. По данным того же Росстата, средняя зарплата в столице в феврале этого года составила 159 697 рублей.

Эти три суммы мы будем брать в качестве цели для пассивного дохода. Рассчитаем, сколько денег нужно положить на вклады сроком на год на примерах четырёх крупных банков: Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ и Т-Банка. Условие выплаты процентов — каждый месяц.

Сумма для вклада в Сбербанке

Наиболее высокий процент в Сбербанке даёт вклад «Лучший %». На год при условии ежемесячной выплаты процентов ставка составит 17,5%.

Для получения прожиточного минимума каждый месяц за год вклад в Сбере должен приносить 231 948 рублей (19 329 рублей * 12 месяцев). Чтобы понять, сколько нужно положить денег на вклад для получения такого дохода, нужно 231 948 поделить на 0,175 (процентная ставка). В итоге получим 1 325 417 рублей.

(19 329 рублей * 12 месяцев). Чтобы понять, сколько нужно положить денег на вклад для получения такого дохода, нужно 231 948 поделить на 0,175 (процентная ставка). В итоге получим Для получения средней зарплаты по России на тот же вклад нам уже нужно положить почти в 5 раз больше — 6 147 154 рубля . В этом случае вы будете получать 89 646 рублей каждый месяц.

. В этом случае вы будете получать каждый месяц. Чтобы ваш процентный доход соответствовал средней зарплате по Москве (159 697 рублей), сумма на вкладе в Сбере должна составлять 10 950 651 рубль.

Не забудьте также уплатить налоги. В апреле 2025 года максимальная сумма процентов со вкладов, которая не облагается налогом составляет 210 тысяч рублей (1 миллион, умноженный на максимальный размер ключевой ставки в году). Предположим, что ваш годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Ставка налога в таком случае для вас составит 13% с суммы, превышающей 210 тысяч рублей.

В первом случае вы уплатите налог с 21 983 рублей (231 948 – 210 000) или 2857,92 рубля за год (21 983 * 13%).

за год (21 983 * 13%). Во втором случае сумма налога составит уже 112 547 рублей за год.

за год. В третьем случае — 221 827 рублей.

То есть, чтобы получать необходимый пассивный доход, вам нужно класть на вклад ещё больше денег для выплаты налога.

В первом случае эта сумма вырастает до 1 341 953 рублей.

Во втором случае — до 6 790 284 рублей.

В третьем — до 12 218 236 рублей.

Сумма для вклада в Альфа-Банке

Вклад «Максимальный» в Альфа-Банке даёт 17,44% на год на аналогичных условиях. Посчитаем, сколько нужно денег для пассивного дохода в этом банке.

Для получения прожиточного минимума (19 329 рублей) с учётом налога нужно положить на депозит 1 346 570 рублей.

Для средней зарплаты по стране (89 646 рублей в месяц) — 6 813 645 рублей.

Для средней зарплаты по Москве (159 697 рублей в месяц) — 12 260 269 рублей.

Сумма для вклада в ВТБ

В ВТБ вклад на год открытия онлайн даёт вам 15,5% годовых, если проценты начисляются каждый месяц.

Чтобы получать каждый месяц 19 329 рублей и платить налоги, вам нужно положить на ВТБ-Вклад 1 515 109 рублей.

Для получения 89 646 рублей в месяц нужно положить 7 666 450 рублей.

Для 159 697 рублей в месяц сумма вклада составит 13 794 780 рублей.

Сумма для вклада в Т-Банке

Процентная ставка по годовому вкладу в Т-Банке составляет 17%.

Для получения 19 329 рублей ежемесячно размер вклада с учётом налогов должен составлять 1 381 423 рубля.

Для того чтобы получать средние зарплаты по России или Москве, вам нужно положить в Т-Банк 6 989 998 рублей или 12 577 594 рубля соответственно.

Советы для вкладчиков

Внимательно читайте условия вклада. Некоторые банки могут предлагать более высокие ставки, но чаще всего при условии выплаты процентов в конце срока. В таком случае вы не сможете получать доход ежемесячно. Обращайте внимание на сумму вклада. Многие банки могут давать более высокий процент, если вкладчик размещает у них крупную сумму. Так, банк ДОМ.РФ даёт 17,3% при открытии вклада на год на сумму до одного миллиона рублей. Если сумма выше, то ставка увеличивается до 17,5%. Размещайте деньги в нескольких банках. По данным на апрель 2025 года, обычные вклады в России страхуются на сумму до 1,4 миллиона рублей. Если сумма выше, то при отзыве лицензии у банка вы можете потерять деньги сверх лимита. В этом случае рекомендуется размещать деньги в нескольких банках. Страховка в разных банках суммируется, поэтому в каждый банк стоит положить не более 1,4 миллиона рублей. Помните о налогах. Необлагаемая сумма процентов по вкладам рассчитывается как 1 миллион, умноженный на максимальный размер ключевой ставки в году. Если вы получаете в виде процентов больше этой суммы, то с дохода, превышающего её, вам нужно будет уплатить налог. Ставка зависит от размера вашего годового дохода.

Коротко

Для того чтобы жить на проценты в апреле 2025 года, россиянам достаточно разместить на вкладе от 1,3 до 13,7 миллиона рублей с учётом налогов в зависимости от банка и размера желаемых выплат.

При открытии вклада важно обращать внимание на порядок выплаты процентов и условия вклада.

Чтобы застраховать все деньги на вкладах, размещайте в одном банке не более 1,4 миллиона рублей.

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