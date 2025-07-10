Вклад под 30%: где и как открыть
Пока максимальные ставки по вкладам без всяких условий уже опустились ниже 20%, некоторые банки по-прежнему дают возможность открыть депозиты под 30%. Для этого нужно выполнить ряд условий, и у каждой программы они отличаются. Разбираемся, где всё ещё можно открыть вклад под 30% в июле 2025 года и что для этого надо сделать.
Альфа-Вклад с ПДС в Альфа-Банке
Альфа-Банк предлагает вклад с максимальной ставкой 29,62% годовых при условии, что клиент откроет в банке программу долгосрочных сбережений (ПДС).
ПДС — это программа, по которой гражданин кладёт деньги в негосударственный пенсионный фонд, а государство софинансирует его вложения доплатами из бюджета. Однако по общим правилам средства, направленные на ПДС, можно вывести со счёта только через 15 лет — в этом и заключается основной нюанс.
Как работает программа долгосрочных сбережений
Если человек всё же открывает ПДС в Альфа-Банке, он имеет право на вклад со специальными условиями. Сумма вклада — от 30 тысяч рублей, но не ниже суммы взноса в ПДС.
Процентные ставки:
- 62 дня — 29,62%.
- 92 дня — 22,57%.
- 184 дня — 19,68%.
- 1 год — 16,24%.
Поскольку проценты начисляются ежемесячно, на вкладе работает их капитализация. В результате при открытии депозита на 62 дня эффективная ставка составляет те самые 30%.
Что такое сложный процент и эффективная ставка
«Жаркий процент» в АК Барс Банке
АК Барс Банк предлагает открыть вклад под 31% новым клиентам. Таковыми организация считает тех, у кого не было действующих вкладов или текущих счетов категории «Доходный» или «Доходный+» в течение последних 6 месяцев. Это единственное условие для открытия вклада.
Единственный доступный вкладчикам срок размещения денег — 3 месяца, или 91 день, а сумма — минимум 10 тысяч и максимум 50 тысяч рублей. Проценты начисляются в конце срока.
Вклад можно открыть только в отделении банка, за исключением отделений Ак Барс Private.
«Народный» в Промсвязьбанке
Промсвязьбанк так же, как и АК Барс Банк, предлагает вклад под 30% новым клиентам или тем, у кого не было вкладов и накопительных счетов в банке последние полгода.
Ставка здесь ниже — 30%, проценты также начисляются в конце срока.
Другие условия:
- Открыть вклад можно на 91, 181 или 367 дней.
- Доступная для размещения сумма составляет 50 тысяч рублей — ни больше ни меньше.
- Вклад можно открыть в мобильном приложении или в интернет-банке.
«Социальный» в Промсвязьбанке
Промсвязьбанк — единственный из перечисленных банк, который предлагает сразу две программы под 30%. Социальный вклад — это новая программа, которая доступна только гражданам, получающим меры соцподдержки из установленного правительством РФ перечня.
Вклад можно открыть на 365 дней с возможностью пролонгации на тот же срок. Сделать это можно только через Госуслуги. Максимальный размер вклада — 50 тысяч рублей.
«Надёжный промо» от ДОМ.РФ
ДОМ.РФ совместно с финансовым маркетплейсом «Финуслуги» запустил вклад «Надёжный промо». Его можно открыть только на «Финуслугах» и только при условии, что ранее вы не пользовались этим сервисом.
Сумма вклада ограничена минимум 10 тысячами и максимум 100 тысячами рублей. Срок размещения денег составляет всего лишь 1 месяц.
Коротко
Вклады под 30% доступны не всем клиентам банков, а лишь тем, кто соответствует особым требованиям. Среди таких условий: участие в ПДС, статус нового клиента или получение мер поддержки от государства.
В среднем вклад под 30% можно открыть максимум на 50 тысяч рублей, но Альфа-Банк и ДОМ.РФ позволяют клиентам разместить и большую сумму.
Максимальный срок вкладов под 30% составляет 1 год.