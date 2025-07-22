Что значит «новые деньги» при открытии вкладов

Многие банки предлагают более выгодные ставки по вкладам, если выполняется условие под названием «новые деньги». Разбираемся, что это за условие и как его выполнить.

Что такое новые деньги

Условие «новые деньги» — это маркетинговый ход, направленный на привлечение новых клиентов в банк.

Суть условия может различаться в зависимости от банка, определённых критериев для новых денег нет. Одни банки считают новыми только те деньги, которых вообще не было на их счетах. То есть до открытия вклада у клиента должно быть 0 рублей в банке в течение определённого периода времени.

Для других новые деньги — это те, которых не было на накопительных продуктах конкретного банка. Третьи банки считают деньги новыми в том случае, если у клиента ранее не было открыто вкладов или накопительных счетов. Далее рассмотрим на примерах, что означает условие «новые деньги» в разных банках.

Новые деньги в разных банках

В Сбербанке новыми деньгами считаются те, которых не было на ваших вкладах и накопительных счетах в последние 2 календарных месяца, предшествующих тому, в котором вы открываете вклад. У Сбера нет отдельных программ вкладов для новых денег. Но есть вклад «Лучший %», на котором от суммы новых денег будет зависеть процентная ставка.

Ставка в Сбере рассчитывается следующим образом:

Если ваш текущий остаток по рублёвым вкладам и накопительным счетам выше, чем максимальный за два календарных месяца перед этим, то вы получите максимальную ставку.

Например, в период с 1 мая по 30 июня на ваших рублёвых вкладах и накопительных счетах лежали 200 тысяч рублей. 1 июля вы положили на накопительный счёт ещё 50 тысяч рублей. 17 июля вы решили открыть вклад «Лучший %». Ваш текущий остаток по рублёвым вкладам и накопительным счетам составляет 250 тысяч рублей. Тогда разница между максимальным остатком (учитывается сумма за 2 месяца до оформления вклада — 200 000 рублей) и текущим остатком (250 000) будет:

200 000 – 250 000 = –50 000 рублей.

Если сумма получилась отрицательной, вы получите максимальную процентную ставку по открываемому вкладу.

Рассмотрим другой пример. Предположим, с 1 мая по 30 июня на ваших рублёвых вкладах и накопительных счетах также лежали 300 тысяч рублей. 1 июля вы решили снять 100 тысяч рублей и перевести на дебетовую карту, и у вас на вкладах и счетах осталось только 200 тысяч рублей. Затем вы решили открыть вклад «Лучший %». В этом случае разница между максимальным и текущим остатками составит:

300 000 – 200 000 = 100 000 рублей.

Для расчёта ставки нужно будет определить пороговую сумму вклада, от которой будет зависеть конечная ставка. Для этого нужно умножить полученную разницу между максимальным и текущим остатками на расчётный коэффициент. В Сбербанке коэффициенты установлены в размере 0, 1,05 и 2. Для наглядности приведём расчёты в виде таблицы.

© «Рамблер»

*Если пороговая сумма оказывается меньше минимальной суммы открытия вклада (100 тысяч рублей), то её значение автоматически повышается до требуемого минимума.

Таким образом, если мы в текущем примере откроем вклад «Лучший %» на сумму 100 тысяч рублей, то банк предложит минимальную ставку.

Если сумма вклада 105–200 тысяч рублей, то ставка будет промежуточная. По данным на 17 июля 2025 года, она на 1,25% больше минимальной.

Если сумма вклада будет более 200 тысяч рублей, то мы получим максимальную ставку.

Все ставки для разных коэффициентов приведены на официальном сайте Сбербанка.

© sberbank.com

Альфа-Банк считает новыми деньгами те средства, которых не было на накопительных счетах и вкладах в банке последние 3 месяца. Деньги на текущих счетах (например, на дебетовой карте) не учитываются. У банка предусмотрен отдельный вклад под названием «Альфа-Вклад Новые деньги». Ставки по нему в среднем на 0,5% выше, чем по стандартной программе.

ВТБ предлагает особые условия для тех клиентов, у которых не было действующих договоров срочных вкладов или накопительных счетов в банке последние 6 месяцев. Для таких клиентов предусмотрена надбавка в размере 1,3% годовых.

Похожие условия установлены в Промсвязьбанке. Он, как и ВТБ, считает новыми вкладчиками тех, у кого не было действующих или закрытых вкладов и накопительных счетов в ПСБ последние полгода. Такие клиенты могут открыть вклад под 30% годовых сроком до 1 года, но только на сумму 50 тысяч рублей.

Вклад под 30%: где и как открыть

Газпромбанк предлагает надбавку «Новые деньги» тем клиентам, у которых не было денег на любых счетах (накопительных, текущих, счетах вкладов) в банке за 30 дней до открытия вклада. При соблюдении условия ГПБ предоставляет надбавку к вкладу в размере 1% годовых.

Например, 17 июля 2025 года вы решили открыть вклад. За 30 дней до этого, то есть 17 июня, на вашем счёте в Газпромбанке у вас было 0 рублей по всем счетам, в том числе и на дебетовых картах. В этом случае вам будет положена надбавка.

© «Рамблер»

Коротко

Суть условия «новые деньги» может различаться в зависимости от банка.

Одни банки считают новыми только те деньги, которых вообще не было на их счетах.

Для других новые деньги — это те, которых не было только на накопительных продуктах конкретного банка.

Третьи банки считают деньги новыми только в том случае, если у клиента ранее не было открыто вкладов или накопительных счетов.

Как получить максимальный процент по вкладу в Сбере