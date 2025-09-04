Самые выгодные вклады в сентябре 2025 года

Максимальные ставки по вкладам среди 10 крупнейших банков страны находятся ниже 16% впервые с июня 2024 года. Эксперты считают, что они продолжат снижаться. Тем не менее в некоторых банках высокие доходности всё ещё сохраняются и вы можете зафиксировать их до 12 сентября. Мы собрали 10 вкладов, которые в сентябре 2025 года выглядят особенно интересно. Это не рейтинг, а подборка, поэтому место в списке не имеет значения.

Вклад от Сбербанка

© sberbank.com

Сбербанк — самый крупный банк в стране, поэтому с него и начнём наш обзор. Максимальная доходность по вкладу в этом банке составляет 16% годовых. Ставка доступна при тратах по карте от 30 тысяч рублей в месяц, подключенной подписке «СберПрайм» и открытом накопительном счёте. Подробнее — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 2 месяца — 15,85%;

на 3 месяца — 15,65%;

на 6 месяцев — 12,95%;

на 1 год — 11,35%;

на 3 года — 6,75%.

При условии выплаты в конце срока:

на 2 месяца — 16%;

на 3 месяца — 15,9%;

на 6 месяцев — 13,5%;

на 1 год — 12%;

на 3 года — 7,5%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

В Сбере выгодные ставки доступны не только на новые вложения — активные клиенты могут рассчитывать на лучшие условия. Если вы не являетесь активным клиентом Сбера, то можете открыть вклад, переведя деньги с помощью системы быстрых платежей из другого банка.

Альфа-Вклад Максимальный

© alfabank.ru

По вкладу «Максимальный» действующие клиенты могут получить ставку до 16,19% без дополнительных условий. Срок можно выбрать от 62 дней до 3 лет, а выплата процентов может осуществляться с капитализацией или без. Новым клиентам банк предлагает повышенную ставку.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 2 месяца — 16,19%;

на 3 месяца — 15,79%;

на 6 месяцев — 14,55%;

на 1 год — 12,73%;

на 3 года — 6,62%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 0,5%;

на 6 месяцев — 1%;

на 1 год — 0,01%;

на 3 года — 0,01%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

ВТБ-Вклад в рублях

© vtb.ru

ВТБ-Вклад позволяет получить доходность до 16,5% годовых. Но это ставка только для новых клиентов. Максимальная ставка для действующих клиентов составляет 15,2% для депозита на 2 месяца без возможности пополнения и снятия.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:

на 3 месяца — 14,4%;

на 6 месяцев — 12,8%;

на 1 год — 10,9%;

на 3 года — 2,5%.

При условии выплаты в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 14,7%;

на 6 месяцев — 13,7%;

на 1 год — 12,6%;

на 3 года — 4,9%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «Копить» от Газпромбанка

© gazprombank.ru

Вклад «Копить» предлагает до 15,7% годовых в рублях для новых клиентов с минимальной суммой от 15 тысяч рублей при оформлении онлайн. Без надбавок максимальная ставка составит 15,5%. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Рассмотрим ниже условия по вкладу для всех, кроме новых клиентов:

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и выплате процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 14,62%;

на 6 месяцев — 13,32%;

на 1 год — 12,08%;

на 3 года — 7,36%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 15,1%;

на 6 месяцев — 14,3%;

на 1 год — 13,3%;

на 3 года — 8,6%.

При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

СмартВклад от Т-Банка

© tbank.ru

Т-Банк даёт до 16,2% годовых для всех клиентов. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнение возможно только в течение 30 дней с момента первого взноса. Ниже условия без дополнительных опций для непополняемого вклада:

Валюта: рубль.

Ставка:

на 3 месяца — 15,5%;

на 6 месяцев — 14,5%;

на 1 год — 13%;

на 2 года — 12%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

«Свой вклад» от Россельхозбанка

© rshb.ru

«Свой вклад» в Россельхозбанке заявляет доходность до 16,25% годовых. Вклад можно настроить под свои потребности: сделать пополняемым, с возможностью частичного снятия и с капитализацией процентов. Также доступно открытие депозита в юанях.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 14,05%;

на 13 месяцев — 12,65%;

на 3 года — 7,4%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 16,25%;

на 6 месяцев — 14,5%;

на 13 месяцев — 13,5%;

на 3 года — 8,2%.

Ставка в иностранной валюте в конце срока:

на 3 месяца — 3,5%;

на 6 месяцев — 3,5%;

на 13 месяцев — 4,3%;

на 3 года — 4,3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

МТС Вклад плюс

МТС Вклад плюс даёт возможность получать до 16,77% годовых без учёта капитализации. Программа доступна как новым клиентам, так и действующим. При подключении программы лояльности доходность может быть выше. Дополнительно банк позволяет открыть вклад в юанях. Ниже приведём базовые условия:

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 16,77%;

на 6 месяцев — 15,03%;

на 1 год — 13,62%;

на 3 года — 10,3%.

Ставка по вкладу в иностранной валюте:

на 3 месяца — 1,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад от Банка ДОМ.РФ

© domrfbank.ru

Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных операций. Максимальная ставка составляет 16,4% для новых и действующих клиентов при оформлении вклада от 1 миллиона рублей. Ниже рассмотрим вклад для физлиц без дополнительных условий:

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 15,9%;

на 6 месяцев — 14,8%;

на 1 год — 13%;

на 3 года — 10,2%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 16,1%;

на 6 месяцев — 15,4%;

на 1 год — 14,3%;

на 3 года — 12,4%.

При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «Доход» от Уралсиба

© uralsib.ru

Вклад предлагает ставки до 15,1% годовых в рублях и до 3,25% в юанях на сроки от 3 месяцев до 3 лет для всех действующих клиентов. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для вклада в китайских юанях доступна капитализация процентов. Рассмотрим ниже условия по вкладу для всех без подключения дополнительных опций:

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 14,33%;

на 6 месяцев — 14,46%;

на 1 год — 12,5%;

на 3 года — 9,16%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 14,7%;

на 6 месяцев — 15,1%;

на 1 год — 13,45%;

на 3 года — 10,7%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Ставка в иностранной валюте:

на 6 месяцев — 1,99%;

на 1 год — 2,18%.

При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Безусловный» от МКБ

© mkb.ru

Проценты по вкладу «МКБ.Безусловный» начисляются только в конце срока, поэтому возможность начисления с капитализацией отсутствует. Этот вклад подойдёт тем клиентам, которые не пользуются другими услугами банка, так как он не требует выполнения дополнительных условий.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 15,6%;

на 1 год — 14,5%;

на 2 года — 12,5%.

Возможность ежемесячной выплаты процентов условиями вклада не предусмотрена.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, — и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.