Сбербанк запустил гибкий вклад для подростков

Сбербанк представил новый вклад «Накопилка» для клиентов в возрасте от 14 до 18 лет. Продукт можно свободно пополнять и снимать средства без ограничений, проценты начисляются ежедневно на остаток. Ставка может достигать 14% годовых при выполнении условий.

© SkelDry/Freepik

Вклад открывается сроком на один месяц с автоматическим продлением. Минимальная сумма для открытия составляет 1 рубль, максимальная — 200 тысяч рублей. Базовая ставка равна 9% годовых, но её можно увеличить до 14%, если за предыдущий месяц потратить по картам Сбера не менее 5 тысяч рублей (+3%), совершить покупки у партнёров банка на сумму от 2 тысяч рублей (+1%) и подключить подписку СберПрайм (+1%).

По словам директора департамента Сбербанка «Занять и сберегать» Сергея Широкова, продукт разработан с учётом запросов молодёжи на гибкость и простоту использования. «Это финансовая свобода: деньги работают на тебя и при этом остаются в постоянном доступе», — отметил он.

Как отметил Широков, сегодня клиентами банка являются уже 4,4 миллиона подростков. Новый вклад стал частью расширенной линейки продуктов Сбера для молодёжи, ориентированной на цифровое оформление и интуитивно понятные условия. «Накопилка» доступна для открытия через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Автонакопления в Сбере: как копить без усилий и зачем это делать