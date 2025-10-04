Самые выгодные вклады в октябре 2025 года
В сентябре Банк России в очередной раз понизил ключевую ставку. В результате максимальные доходности по вкладам в 10 крупнейших банках страны снизились до 15,5%. Несмотря на это, вклады по-прежнему остаются привлекательным средством сбережения. Мы собрали 10 вкладов, которые в октябре 2025 года выглядят особенно интересно. Это не рейтинг, а удобная подборка, поэтому место в списке не имеет значения.
Вклад от СберБанка
Если вам важны высокая надёжность и достойная ставка, в первую очередь стоит обратить внимание на вклад от СберБанка на новые деньги. Вы можете получить до 15,5% годовых на комфортных для себя условиях. Подробности узнайте на сайте Сбера.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 15,3%;
- на 4 месяца — 15%;
- на 6 месяцев — 12,5%;
- на 1 год — 10,9%;
- на 3 года — 6,35%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 15,5%;
- на 4 месяца — 15,3%;
- на 6 месяцев — 13%;
- на 1 год — 11,5%;
- на 3 года — 7%.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
В Сбере выгодные ставки доступны не только на новые деньги (которые не лежали на счёте прошлые 2 месяца). Активные клиенты могут рассчитывать на лучшие условия. Выбирайте подходящий вклад: с возможностью пополнения, в разных валютах или с привязкой к ключевой ставке.
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Вклад Максимальный позволяет получить до 15,7% годовых с капитализацией процентов. Вы можете выбрать любой срок от двух месяцев до трёх лет, а также настроить опции пополнения или частичного снятия. Новым клиентам банк предлагает повышенную ставку.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 15,3%;
- на 4 месяца — 15,4%;
- на 6 месяцев — 14,08%;
- на 1 год — 12,55%;
- на 3 года — 6,62%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 0,5%;
- на 6 месяцев — 1,8%;
- на 1 год — 0,01%;
- на 3 года — 0,01%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад «Копить» от Газпромбанка
Вклад «Копить» от Газпромбанка позволяет получить до 15,6% годовых на сумму от 15 тысяч рублей при открытии онлайн. На вкладе есть опция начисления процентов в конце срока или ежемесячно. Срок можно выбрать любой: от одного месяца до трёх лет.
Валюта: рубль.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и выплате процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 14,32%;
- на 6 месяцев — 13,32%;
- на 1 год — 12,08%;
- на 3 года — 7,36%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 15,1%;
- на 6 месяцев — 14,6%;
- на 1 год — 13,3%;
- на 3 года — 8,6%.
При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад от Т-Банка
Вклад в Т-Банке предлагает гибкие условия, которые можно настроить под свои потребности. Максимальная ставка — 17% при открытии вклада на месяц. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнение возможно только в течение 30 дней с момента первого взноса.
Валюта: рубль.
Ставка:
- на 3 месяца — 15%;
- на 6 месяцев — 14%;
- на 1 год — 12,5%;
- на 2 года — 10%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
ВТБ-Вклад в рублях
Банк предлагает клиентам множество различных опций для вклада в рублях: пополнение или частичное снятие, открытие онлайн или в офисе, начисление процентов ежемесячно или в конце срока. Для новых клиентов, получателей пенсии или зарплаты на карту ВТБ предусмотрены надбавки. Максимальные ставки предусмотрены при открытии вклада без пополнения и снятия и дополнительных условий.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:
- на 3 месяца — 14,8%;
- на 6 месяцев — 12,2%;
- на 1 год — 9,3%;
- на 3 года — 4%.
При условии выплаты в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 15,1%;
- на 6 месяцев — 12,9%;
- на 1 год — 10,9%;
- на 3 года — 6,4%.
При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад от ДОМ.РФ Банка
Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных операций. Для новых клиентов, а также для клиентов с капиталом от 1,5 миллиона рублей предусмотрены надбавки.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 14,7%;
- на 1 год — 12,5%;
- на 3 года — 10%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 16,3%;
- на 6 месяцев — 15,3%;
- на 1 год — 13,8%;
- на 3 года — 12,2%.
При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Свой Вклад от Россельхозбанка
При оформлении вклада в Россельхозбанке можно выбрать, будет ли он пополняемым, возможно ли частичное снятие без потери процентов и как будут начисляться проценты. Срок вклада — от трёх месяцев до четырёх лет. Депозит можно открыть в рублях и юанях.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 14,6%;
- на 6 месяцев — 14,8%;
- на 13 месяцев — 12,5%;
- на 3 года — 7,2%.
При выплате в конце срока:
- на 3 месяца — 14,8%;
- на 6 месяцев — 15,3%;
- на 13 месяцев — 13,3%;
- на 3 года — 8%.
Ставка в иностранной валюте в конце срока:
- на 3 месяца — 2,5%;
- на 6 месяцев — 3%;
- на 13 месяцев — 3,5%;
- на 3 года — 3%.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 3 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
МТС Вклад плюс
МТС Вклад Плюс — гибкий депозит с повышенной доходностью и удобным управлением. Вклад можно открыть от 10 тысяч рублей на срок от трёх месяцев до трёх лет. Проценты по вкладу в рублях начисляются только ежемесячно. Доступны вклады в китайских юанях и арабских дирхамах.
Валюта: рубль, юань, дирхам.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 15,31%;
- на 6 месяцев — 14,09%;
- на 1 год — 12,47%;
- на 3 года — 9,55%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 1,5%;
- на 6 месяцев — 1,5%;
- на 1 год — 1,49%.
Ставка по вкладу в дирхамах:
- на 3 месяца — 2,25%;
- на 6 месяцев — 2,5%.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей, юаней или дирхамов.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 3 дня с даты открытия для вклада в рублях, для валютных вкладов не предусмотрено.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Вклад предлагает ставки до 14,35% годовых в рублях и до 2,18% в юанях на сроки от трёх месяцев до трёх лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для премиальных клиентов и клиентов с крупной суммой предусмотрены надбавки.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу при выплате процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 13,74%;
- на 6 месяцев — 13,66%;
- на 1 год — 12,01%;
- на 3 года — 9,16%.
При выплате в конце срока:
- на 3 месяца — 14,1%;
- на 6 месяцев — 14,25%;
- на 1 год — 12,9%;
- на 3 года — 10,7%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Ставка в иностранной валюте:
- на 6 месяцев — 0,5%;
- на 1 год — 1,49%.
При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад «Золотая осень» от Совкомбанка
Процентная ставка по вкладу «Золотая осень» зависит от срока размещения средств и в базовом варианте может достигать 15,5% годовых. Процент можно дополнительно повысить до 21,5%, выполнив ряд дополнительных условий. Проценты по вкладу начисляются только в конце срока, капитализации нет.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 15,5%;
- на 6 месяцев — 14,4%;
- на 1 год — 13,8%;
- на 3 года — 12%.
Возможность ежемесячной выплаты процентов условиями вклада не предусмотрена.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть в течение первых 10 дней (от 1 тысячи рублей).
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: в конце срока.
Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.