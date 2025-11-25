Как выбрать момент для открытия выгодного вклада

Положить деньги на вклад под проценты — один из самых простых способов сохранить и приумножить капитал в период инфляции. Рассказываем, как выбрать момент, чтобы получить максимально выгодные условия по этому накопительному продукту.

Что можно считать выгодным вкладом

Опрошенные «Рамблером» эксперты считают вклад выгодным, если его доходность выше средней по рынку и опережает уровень инфляции. Желательно, чтобы по такому вкладу не было дополнительных условий, влияющих на итоговую ставку, уточнила экономист, инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

На неделе с 17 по 24 ноября индекс ставок по вкладам в топ-20 российских банков составлял 13,27–15,14% годовых, свидетельствуют данные Финуслуг (есть у «Рамблера»). Инфляция к 17 ноября оценивалась в 7,12% годовых.

Не всегда вклад с самой высокой процентной ставкой при открытии гарантирует наибольшую выгоду, обратила внимание аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Наибольшую доходность может принести депозит с возможностью пополнения, даже со ставкой на несколько десятых процента ниже. Пополняя такой депозит регулярно, вкладчик сможет получить дополнительную выгоду.

Когда банки предлагают самые выгодные вклады

Наиболее выгодные периоды для открытия вклада обычно совпадают с фазами ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, сказала Кузнецова. В моменты, когда регулятор повышает ключевую ставку или удерживает её на повышенных уровнях, банки конкурируют за фондирование и предлагают максимальные ставки по вкладам, пояснила она.

Текущая ключевая ставка составляет 16,5% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отметила, что регулятор находится в цикле смягчения денежно-кредитной политики, но не исключает пауз. Последнее заседание по ставке в 2025 году запланировано на 19 декабря.

Ещё одним отличным моментом для открытия выгодного вклада будет конец квартала или года, отметил начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников. Банкам нужно отчитаться по результатам периода, и они привлекают вкладчиков повышенными ставками, пояснил он.

Перед большими праздниками часто встречаются «подарочные» предложения от банков, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. Например, кредитные организации традиционно проводят акции под Новый год.

Лучший момент для открытия выгодного депозита наступает, когда все три фактора совпадают: жёсткость кредитно-денежной политики, закрытие отчётного периода банками и крупный праздник, считает Замалеева.

Дворников призывает не ждать идеального момента для открытия вклада. По его мнению, открывать вклад стоит, как только появляются свободные деньги.

Лучший день для вклада — это день, когда у вас есть свободные деньги. В попытках дождаться самых выгодных условий вы можете потерять время, в течение которого деньги будут просто лежать без дела и обесцениваться. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Можно ли доверять высоким ставкам по вкладам на финансовых маркетплейсах

Банки используют маркетплейсы как дополнительный канал привлечения клиентов. Поэтому на финансовых платформах можно чаще найти предложения с повышенными ставками, пояснили «Рамблеру» эксперты. Так банки пытаются привлечь внимание клиентов.

Финансовые маркетплейсы могут сами добавлять бонусы к основной ставке, отметила Гаянэ Замалеева. Обычно для этого действуют два условия — регистрация на платформе и оформление продукта через маркетплейс. Таким образом площадки продвигают свои сервисы и наращивают клиентскую базу.

Акционные предложения с повышенными ставками требуют внимательного анализа, предупредили специалисты. По их словам, за высокой доходностью часто могут скрываться жёсткие ограничения по использованию средств. Распространённые условия:

Высокий процент действует 1–2 месяца.

Разместить можно фиксированную сумму.

Предложение доступно новым клиентам банка.

Обязательно требуется оформление дополнительных продуктов.

При выборе вклада важно оценивать не рекламируемую ставку, а реальную доходность на весь срок депозита, а также изучить порядок начисления процентов и штрафы за расторжение, заключила Кузнецова.

Главное

Выгодным считается депозит с доходностью выше средней по рынку, превышающей инфляцию. Условия должны сохраняться на весь период вклада.

Банки предлагают лучшие условия по накопительным продуктам в периоды ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Сигнал о сохранении или повышении ключевой ставки может подтолкнуть процентные ставки вверх.

Кредитные организации могут повышать ставки по вкладам в конце кварталов и года и устраивать акции перед крупными праздниками.

Повышенные ставки по вкладам можно найти на финансовых маркетплейсах. Банки используют площадки для расширения клиентской базы и готовы предлагать более выгодные условия.

