Стало известно, в каких случаях можно не платить налог с кешбэка

Банки активно предлагают своим клиентам бонусы и кешбэк, а для привлечения новых клиентов — выгодные предложения по вкладам. Такой дополнительный доход тоже облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Разбираемся, какие банковские бонусы облагаются НДФЛ и как он уплачивается.

Налог на доход по акционным вкладам

Согласно статье 214.2 НК РФ НДФЛ взимают не с конкретной высокой ставки по одному вкладу. Налогообложению подлежит сумма доходов, полученных по всем вкладам и накопительным счетам в российских банках за календарный год — за вычетом необлагаемого лимита.

Многие банки предлагают новым клиентам акционные ставки выше рыночных. В январе 2026 года ставки доходят до 27% годовых. Доход таких вкладчиков имеет все шансы превысить необлагаемый лимит.

Пример:

Максимальная ключевая ставка в 2025 году (по состоянию на 1‑е число): 21%.

Тогда порог рассчитываем как 1 000 000 × 0,21 = 210 000 рублей.

Итог: вам не нужно платить НДФЛ, если ваш общий процентный доход за 2025 год не превысит 210 тысяч рублей. Если превысит, налог нужно будет уплатить с суммы превышения. С прибыли, полученной вкладчиками в 2025 году, налог будут удерживать по двухступенчатой системе ставок:

13% — при доходе до 2,4 миллиона рублей;

15% — от 2,4 миллиона рублей.

Если предположить, что клиент банка получил доход от процентов по вкладам в размере 250 тысяч, то

Налоговая база = 250 000 − 210 000 = 40 000 рублей.

НДФЛ = 40 000 × 13% = 5200 рублей.

С 2025 года в России действует новая пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц. Тем не менее проценты от вкладов относятся к категории пассивных доходов, для которых применяются прежние метрики, действующие до нововведений.

Самостоятельно считать и подавать декларацию не нужно: банки сами передают всю информацию в Федеральную налоговую службу (ФНС). Налоги за прошлый год нужно уплатить до 1 декабря текущего года по сводному налоговому уведомлению. Его присылает налоговая служба по почте или в электронном виде, отмечает генеральный директор консалтинговой компании «ТаксМейт» Валерия Назаренко.

Обычно налог платится в тот год, когда деньги фактически были перечислены на счёт. Но существует механизм, защищающий вкладчиков от «несправедливого» налога по долгосрочным вкладам (например, двухлетним), где проценты выплачиваются не ежемесячно, а одной большой суммой в самом конце срока, объясняет руководитель налоговой практики FTL Advisers Юлия Завьялова.

Пример. У вас открыт вклад на 2 года под высокий процент. В 2024 году вы заработали по нему 100 тысяч рублей в виде процентов, которые банк ещё не перечислил на ваш счёт (они копятся на счёте вклада). В 2025 году вы заработали ещё 100 тысяч рублей, и в конце 2025 года банк выплачивает вам сразу 200 тысяч рублей.

Если бы защитный механизм не действовал, то нужно было бы платить больший налог в 2025 году, потому что вся сумма начислена в один лимит 2025 года. А необлагаемый лимит 2024 года просто сгорел бы.

Закон позволяет «забронировать» остаток лимита из прошлого года для тех денег, которые вы заработали тогда, но получили только сейчас.

Важно, что такое правило действует относительно договоров банковского вклада с условиями о сроке действия договора, превышающем 15 месяцев, и с выплатой процентов в конце такого срока. НДФЛ с процентов по накопительным счетам для физического лица рассчитывается по итогам календарного года. Юлия Завьялова руководитель налоговой практики FTL Advisers

Налог на кешбэк

Закон объясняет, что при определении налоговой базы могут учитываться доходы в денежной или в натуральной форме и в виде материальной выгоды. Если какой-то доход не облагается НДФЛ, это должно быть прописано в Налоговом кодексе. Согласно пункту 68 статьи 217 НК РФ кешбэк освобождается от НДФЛ, если он начисляется в рамках публичной программы лояльности, доступной всем клиентам банка.

Всё зависит от того, как именно проведён кэшбек по бухгалтерии налогового агента (банка) и как проходила акция, поясняет Назаренко. Освобождение доходов от налогообложения, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется в следующих случаях:

Индивидуальные условия . Если банк предоставил вам бонусы или кешбэк на особых условиях, не входящих в публичную оферту, придётся платить налог. Например, если программа предусматривает пять бесплатных посещений VIP-зала, а вам предоставили восемь. Стоимость трёх дополнительных посещений будет облагаться налогом.

. Если банк предоставил вам бонусы или кешбэк на особых условиях, не входящих в публичную оферту, придётся платить налог. Например, если программа предусматривает пять бесплатных посещений VIP-зала, а вам предоставили восемь. Стоимость трёх дополнительных посещений будет облагаться налогом. Специфическая оферта . Уплата НДФЛ обязательна, если условия публичны и срок для их принятия составляет менее 30 дней, или банк имеет право досрочно отозвать эту оферту. Условия принятия оферты прописаны в правилах программы.

. Уплата НДФЛ обязательна, если условия публичны и срок для их принятия составляет менее 30 дней, или банк имеет право досрочно отозвать эту оферту. Условия принятия оферты прописаны в правилах программы. Трудовые отношения. Если вы сотрудник банка, начислившего вам бонусы или кешбэк, то поступления рассматриваются как доход от работодателя и, соответственно, подлежат налогообложению. Аналогично и в случаях, когда кешбэк предоставляется в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги) или материальной помощи.

Налог на бонусы и баллы

Уплата НДФЛ не потребуется, если бонусы и баллы получены в рамках программы лояльности банка. Возможность обменять их на какой-то товар или оплатить ими часть стоимости расценивается как скидка, а не получение финансового дохода.

Налог не взимается за денежные подарки и поощрения от банка. Например, 500 рублей за привлечение нового клиента. Такие суммы, как правило, подпадают под действие п. 28 ст. 217 НК РФ. Согласно ей подарки и призы (в том числе денежные) освобождаются от налога, если они получены от организаций и предприятий и их сумма в календарный год не превышает 4000 рублей.

Всё об уплате НДФЛ за бонусы и вклады

Доход от вкладов в банках облагается налогом, если он превышает необлагаемый лимит. Необлагаемый лимит по вкладам определяется как 1 миллион рублей, умноженный на самое большое значение ключевой ставки ЦБ РФ за год из расчёта на 1-е число каждого месяца.

Бонусы и кешбэк обычно не считаются денежным доходом, поэтому не облагаются НДФЛ. Однако обязанность уплаты налога возникает, если банк предоставляет такие поощрения на специальных индивидуальных условиях, отличающихся от публичной оферты. А также в случаях, если сама оферта построена особым образом или если получатель бонусов — сотрудник данного банка.

Налог на вклады в 2025 году: кто и сколько должен