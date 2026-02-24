Ставки по вкладам в России достигли двухлетнего минимума

В России зафиксировано снижение ставок по вкладам до самых низких значений за последние два года, следует из индекса «Финуслуг».

Анализ индекса «Финуслуг» показал минимальные значения ставок по вкладам за последние два года в России, передает РИА «Новости».

В 50 крупнейших банках доходность вкладов на срок до трех месяцев в среднем составила 14,2%, что стало самым низким показателем с декабря 2023 года.

Доходность вкладов на полгода опустилась до двухлетнего минимума и сейчас составляет в среднем 13,87%. По вкладам на год средний уровень ставки в крупнейших банках сейчас находится на отметке 12,75%. Последний раз такие значения фиксировались в феврале 2024 года, отмечает издание.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что во втором квартале ключевая ставка может начать снижаться более быстрыми темпами. К концу года ставка может достигнуть примерно 10%.