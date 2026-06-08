Куда уходит зарплата: простой сервис поможет разобраться с деньгами

Зарплата пришла — и почти сразу разошлась: продукты, «коммуналка», кредит, подписки, детские траты, пара доставок и покупок на маркетплейсе. И вроде вы не бедствуете, но снова знакомое чувство: до получки две недели, а на карте уже тревожно мало.

© Сгенерировано при помощи ИИ

В этот момент хочется закрыть банковское приложение и сделать вид, что всё как-нибудь само образуется. Времени, сил и желания разбираться нет.

Потому что финансы — это как вторая работа. На первой вы зарабатываете. На второй держите в уме даты обязательных платежей, ковыряетесь в чеках, ведёте учёт (неважно — в голове, в тетрадке или в приложении). Но в итоге приходите к выводу, что все советы по финансовой грамотности в духе «Зарабатывай больше, трать меньше» не про вас.

Хорошая новость: вторую работу есть кому поручить

Бесплатный ИИ-помощник «Рамблера» поможет посмотреть на вашу ситуацию без сложных терминов, таблиц и предложений экономить на кофе. Прежде чем вновь настраивать себя на режим жёсткой экономии, просто спросите помощника:

«Деньги заканчиваются. Что делать?»

Что можно спросить у ИИ-помощника

Да всё что угодно. Не нужно заранее знать правильную формулировку. Начните с вопроса, который уже крутится в голове:

Почему зарплата ушла так быстро?

Как сделать заначку на непредвиденный ремонт машины?

Дотяну ли до аванса без долгов и кредитки?

Сколько могу потратить на отпуск?

А можно ещё проще: «На что потратил все деньги», «Как купить новый телефон», «Как закрыть кредитку». Не важна конкретная формулировка, важно начать с того, что вас волнует прямо сейчас. ИИ-помощник задаст уточняющие вопросы, коротко и ясно объяснит, что делать.

Что умеет ИИ-помощник «Рамблера»

Он разберёт вашу финансовую картину: доходы, обязательные платежи, долги, регулярные траты. Найдёт расходы, которые можно пересмотреть. Прикинет, сколько реально откладывать. Составит понятный план для цели, например отпуска, ремонта, крупной покупки или подушки безопасности.

Это не финансовый гуру. Он не даёт абстрактных советов и ничего не продаёт. Его задача — помочь вам спокойно разобраться в вашей личной ситуации и понять, что делать дальше.

Ещё с ним можно обсудить тревожные вопросы: что делать, если денег не хватает до зарплаты, как снизить нагрузку по кредитке, как начать копить без жёстких запретов. Помощник предложит варианты, но решение всегда остаётся за вами.

Главное — говорить с ним обычным языком. Например, можно начать так, как есть: «Я запутался в деньгах», «Мне страшно смотреть на баланс», «Куда уходит зарплата».

Когда деньги тревожат: как вернуть контроль над финансами без сложных графиков и жёсткой экономии