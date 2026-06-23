Как выгодно бронировать жильё в путешествиях: 10 советов

Две самые большие статьи затрат в путешествиях — билеты и жильё. Как сэкономить на авиаперелётах, «Рамблер» уже рассказывал. В этот раз собрали для вас 10 лайфхаков, как выгодно бронировать жильё.

© Рамблер

Избегайте высоких сезонов

Цены всегда зависят от спроса. Если вы не привязаны к датам, лучше избегать путешествий в выходные и праздничные дни, периоды школьных каникул, сезон отпусков. Это один из самых простых и эффективных способов сэкономить на бронировании жилья в путешествиях.

В будние дни цены бывают ниже. Более того, в течение рабочей недели в отелях обычно меньше постояльцев, что повышает ваши шансы получить номер с лучшим видом из окна.

Ещё один совет относительно дат: обязательно проверяйте наличие фестивалей, конференций, спортивных соревнований в месте назначения на интересующие вас даты. Проживание в соответствующих городах во время таких мероприятий резко дорожает.

Сравнивайте цены

Поищите варианты размещения на разных сайтах и сравните цены. Удобнее всего это делать на агрегаторах бронирования.

В 2026 году в России можно воспользоваться такими сервисами:

Учитывайте местоположение

Стоимость жилья в путешествиях сильно зависит от местоположения. Ключевые факторы, определяющие цену: близость к достопримечательностям, транспортная доступность, престижность района.

Вместо того чтобы останавливаться в самом популярном туристическом месте, рассмотрите варианты в соседних районах. Чаще всего в нескольких кварталах от центра можно найти жильё по более доступным ценам.

При поиске варианта проживания на сайтах-агрегаторах можно выставить фильтр по местоположению. Сервисы обычно предлагают выбрать районы поиска, указать удалённость от центра в километрах или минутах пешком до достопримечательностей. Также вы можете указать диапазон приемлемых цен за бронирование на весь период или за одну ночь.

Важно, чтобы рядом с вашим жильём была хорошая транспортная развязка. Так вы сможете быстро и удобно добираться до любых точек города без дополнительных затрат на такси.

© sutochno.ru

Рассмотрите разные варианты размещения

Выбор типа номера в отеле может существенно влиять на стоимость проживания. Варианты размещения с видом на двор или на боковую улицу обычно дешевле, чем номера с видом на море, горы или город. Двухместный номер с одной кроватью обычно обходится дешевле, чем вариант с двумя раздельными кроватями.

Если вы хотите сэкономить на питании в поездке, выбирайте отели с номерами, в которых есть кухня. Рассмотрите вариант брони номера с включённым завтраком (BB), это часто оказывается выгодно. Некоторые отели предлагают своим гостям скидки в ресторанах-партнёрах.

Не забывайте об альтернативных вариантах размещения, таких как хостелы и гостиничные дома. Рассмотрим плюсы и минусы разных вариантов размещения в таблице ниже:

© Рамблер

Бронируйте заранее

Отели и сервисы часто предлагают скидки за раннее бронирование. Они делают это для того, чтобы заранее заполнить номера и гарантировать себе определённую загрузку.

Обычно отели открывают бронирование за 6—9 месяцев до предполагаемой поездки.

Если вы не уверены в направлении или датах поездки, выбирайте тарифы с возможностью бесплатной отмены бронирования. Учитывайте дату, до которой можно бесплатно отменить заказ. После неё при отмене будет удержана сумма стоимости проживания первых суток или за весь период бронирования (зависит от условий отеля или сервиса бронирования).

Исключите посредников

Сервисы бронирования взимают с владельцев жилья, а иногда и с гостей, комиссию за бронь. При прямом бронировании (через сайт объекта размещения или по телефону) эти комиссии исключаются, что тоже отразится на конечной стоимости.

Свяжитесь с отелем, хостелом или арендодателем апартаментов напрямую и узнайте условия размещения и актуальные цены на интересующие вас даты. Если вы бронируете на длительный срок или в несезон, попробуйте предложить свою цену.

Если с вас просят предоплату, уточните условия отмены бронирования и возможности возврата средств, чтобы не потерять деньги в случае изменения планов.

Перед бронированием проверьте отзывы о месте размещения на разных платформах и в социальных сетях. Сохраняйте все письма и сообщения, чтобы иметь доказательства договоренностей в случае споров.

Платите сразу

Мгновенная предоплата без возможности отмены часто является условием для скидки. Такой вариант бронирования стабильно выходит на несколько тысяч дешевле.

Пример:

Предположим, вы хотите полететь в Анталию с 11 по 15 августа. Стоимость номера с предоплатой и без возможности отмены бронирования составит 42 398 рублей. Если выбрать опцию с возможностью оплаты на месте, жильё обойдётся уже в 53 470 рублей. Разница составит 11 072 рубля.

© Ozon Travel

Предоплата позволяет заранее планировать расходы на поездку и не переживать из-за подорожания брони на фоне изменения курса валют.

Станьте участником программы лояльности

Программы лояльности — отличный инструмент для экономии на жилье во время поездок. Чем больше вы путешествуете и пользуетесь услугами конкретной программы, тем выше становится ваш уровень членства, что открывает доступ к более выгодным предложениям.

Программы лояльности популярных сетей отелей:

Накопленные баллы можно использовать для оплаты проживания, повышения категории номера, позднего выезда, бесплатных завтраков, спа-процедур и других услуг.

Программы лояльности также есть у многих сервисов бронирования. В их числе:

Островок.ру с программой GURU;

Суточно.ру;

OneTwoTrip.

Некоторые программы лояльности могут сотрудничать с авиаперевозчиками, банками и другими компаниями. Это позволяет накапливать баллы быстрее.

© Рамблер

Нет смысла регистрироваться во всех программах подряд. Выберите одну или две, которыми вы будете пользоваться чаще всего, чтобы быстрее набирать баллы. Они имеют свой срок действия. Следите за этим, чтобы накопленные бонусы не пропали.

Подпишитесь на рассылки

Иногда отели и платформы бронирования проводят «флеш-распродажи», о которых сообщают только подписчикам. Будьте готовы быстро реагировать на такие предложения.

Чтобы не загромождать свой основной почтовый ящик, можете создать отдельный e-mail для подписки на рассылки. Если рассылка перестала быть актуальной или стала слишком навязчивой, всегда можно отписаться.

Внимательно изучайте специальные предложения. В акциях часто бывают прописаны особые условия.

Изучите программы кешбэков и бонусов

Банки и маркетплейсы со своими сервисами для путешествий могут предлагать выгодный кешбэк за бронирование через их сервис.

Примеры:

Допустим, вы хотите полететь в Минск с 5 по 8 сентября. При бронировании отеля в приложении Т-Банка за 20 тысяч рублей можно получить около 1 тысячи рублей кешбека на карту.

© Приложение Т-Банка

Посмотрим, какую выгоду можно получить от бронирования отеля в Париже на «Яндекс Путешествиях» на период с 16 до 20 января 2027 года. После поездки сервис начислит порядка 2 тысяч баллов, которые в будущем можно использовать для оплаты товаров и услуг в экосистеме «Яндекса» (такси, афиша, еда и другие).

© Яндекс Путешествия

Главное: как выгодно бронировать отели

Сэкономить на бронировании жилья можно за счёт правильного выбора дней поездки. Избегайте высоких сезонов, концертов и фестивалей, праздников и выходных.

Оплата сразу при бронировании без возможности отмены позволит сэкономить несколько тысяч рублей.

Сравнивайте цены на жильё на разных агрегаторах. Попробуйте связаться напрямую с объектом размещения или хозяином апартаментов — при таком бронировании цена может оказаться ниже.

Подпишитесь на рассылки и следите за специальными предложениями и акциями.

Зарегистрируйтесь в одной или двух программах лояльности и копите баллы.

Изучите программы кешбэков и бонусов от банков, маркетплейсов и других сервисов.

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