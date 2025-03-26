Как выбрать полис ДМС и сэкономить

Работающие россияне в 2024 году оказались более подвержены рискам, связанным со здоровьем. Согласно данным ЦБ, работодатели оформляли договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с меньшим набором включенных рисков, чем в 2023-м. За счёт этого компании экономили расходы, но не снижали число застрахованных сотрудников. Мы разобрались, как можно компенсировать возросшие риски и на что обратить внимание при выборе полиса ДМС.

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Какие факторы стоит учесть при выборе полиса ДМС

Полис ДМС — это страховка, которая даёт вам право получать медицинские услуги в частных клиниках или в большом количестве государственных больниц.

В отличие от обязательного медицинского страхования (ОМС), стоимость полиса ДМС оплачивает ваш работодатель или вы сами.

Страховые компании снижают стоимость полисов ДМС за счёт изменения параметров покрытия рисков, рассказал «Рамблеру» сооснователь и гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», сопредседатель комитета «Опора России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

Во-первых, страховщики устанавливают разные лимиты: на количество консультаций с врачом, на перечень медицинских услуг по ДМС, на способы их получения — через телемедицину или очное посещение поликлиники, перечисляет эксперт. Например, полис ДМС может предполагать, что сначала вы должны проконсультироваться с врачом онлайн, а затем обратиться очно в поликлинику. Или, напротив, ДМС может не включать услуги телемедицины.

Чтобы выбрать подходящий вам полис ДМС, нужно помнить о нескольких факторах.

1. Какие услуги вам нужны и могут понадобиться:

Обычно в полисе ДМС есть консультации врачей (но не всех), диагностика и анализы, услуги стоматологии (но не все), амбулаторное и стационарное лечение, вызов врача на дом. Страховая прописывает перечень услуг, которые вы можете получать, и их количество. Полис с минимальным набором услуг может не включать стоматологию.

Есть ли у вас хронические заболевания, нужна ли вам диспансеризация и как часто.

Включение определённых клиник или специалистов.

2. Условия страхования:

Лимиты по расходам на медуслуги и количеству посещений врачей.

Исключения по видам услуг. Не все полисы покрывают стоматологию, роды или дорогостоящие операции.

Ограничения по болезням и травмам. Например, страховая может заплатить только за лечение «острых» болезней, а за запущенные и хронические заболевания — нет. Или травма, полученная в состоянии алкогольного опьянения, может быть вне зоны покрытия рисков страховщиком.

Франшиза (если есть) — это денежная сумма или процент от размера страхового покрытия, которую вы оплачиваете самостоятельно, прежде чем начнёт действовать страховка. Условия франшизы закрепляются в договоре ДМС и позволяют включать в полис дорогостоящие услуги. Например, в СберСтраховании пациент платит до 30% от услуг. Остальную часть медицинской помощи, которая потребуется свыше этого лимита, оплатит страховая компания.

Страхование родственника. В рамках заключенных договоров ДМС с вами или вашим работодателем страховщики могут предлагать такие услуги со скидкой.

3. Информация о страховой компании

Надёжность. Рейтинг страховой компании можно узнать на странице рейтингового агентства «Эксперт РА». Также стоит обратить внимание на длительность существования компании, публичные скандалы или судебные дела.

Отзывы клиентов. Особенно о скорости одобрения услуг.

Прямые договоры с клиниками. Если их нет, то может возникнуть ситуация, когда вам придётся заплатить за медицинскую услугу самостоятельно, а потом ждать компенсации от страховой.

4. Список партнёрских медучреждений

Какие клиники включены в программу страхования — государственные или частные, сетевые или единичные.

Территория действия договора. Он может охватывать либо ваш город, либо регион проживания, либо всю страну.

5. Дополнительные опции

Записаться на приём к врачу онлайн или по телефону . Например, есть в Совкомбанк Страховании.

. Например, есть в Совкомбанк Страховании. Срочный приём без очереди . Такую опцию предлагают многие компании, в частности СберСтрахование, АльфаСтрахование.

. Такую опцию предлагают многие компании, в частности СберСтрахование, АльфаСтрахование. Телемедицина . Эта опция может быть преимуществом полиса. Например, вы в командировке в другом городе и там вам нездоровится. Такая опция есть, в частности, у АльфаСтрахования.

. Эта опция может быть преимуществом полиса. Например, вы в командировке в другом городе и там вам нездоровится. Такая опция есть, в частности, у АльфаСтрахования. Лекарства . Некоторые полисы, как у Т-Банка, покрывают не только приём у врача, но и назначенные им препараты.

. Некоторые полисы, как у Т-Банка, покрывают не только приём у врача, но и назначенные им препараты. Вакцинация. В полис можно включить прививки, которые не входят в обязательный календарь. Например, от гриппа или клещевого энцефалита. Так можно сделать у СберСтрахования.

6. Стоимость полиса

Чем больше опций и возможностей будет покрывать ваш полис, тем он будет дороже. И здесь нет никаких способов, чтобы страховая компания предложила более выгодные условия, чем могла бы, отмечает Павел Самиев. Сама компания будет оценивать вашу ситуацию и предлагать вам варианты.

Но сэкономить на полисе ДМС можно без потери качества услуг.

Как купить полис ДМС выгоднее

1. Сравнить предложения разных страховщиков. На одни и те же услуги у крупных страховщиков цена может быть ниже, чем у средних и небольших.

© sberbankins.ru

Средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в прошлом году составила 44–60 тысяч рублей и выросла на 11% по сравнению с 2023-м. Даже в одной страховой компании может быть разброс цен в зависимости от перечня нужных вам услуг. В АльфаСтраховании минимальный пакет будет стоить 25 тысяч рублей, а максимальный обойдётся в 260 тысяч.

© alfastrah.ru

2. Рассмотреть программы с софинансированием. Некоторые страховщики предлагают программы, где часть стоимости медицинских услуг оплачивается застрахованным. Это снижает стоимость полиса.

3. Изучить список клиник по ДМС не только на предмет их доступности и количества услуг, но и на предмет стоимости этих услуг. Чем доступнее цены в клиниках в целом, тем ниже стоимость полиса.

4. Обратить внимание на «медицинские» банковские карты с кешбэком на медобслуживание. Такая есть, например, у Совкомбанка, Альфа-Банка или Газпромбанка).

5. Использовать налоговый вычет. Вы можете вернуть 13% от стоимости полиса. Как это сделать и какие для этого документы понадобятся, можно узнать на сайте ФНС.

Коротко

Полис ДМС обычно даёт стандартизированный набор услуг в ограниченном количестве частных клиник.

Стоимость полиса ДМС зависит от набора медицинских услуг и страховых случаев, которые вы захотите в него включить сами. Чем их больше, тем дороже страховка.

Чтобы сэкономить на полисе или получить выгоду от расходов на его покупку, вы должны обратить внимание на условия страхования, список медицинских учреждений, дополнительные опции, такие как телемедицина, вакцинация, оплата лекарств.

Обязательно сравните цены у разных страховщиков. Воспользуйтесь налоговым вычетом, если у вас есть на это право.

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