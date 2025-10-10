Как получать максимум выгоды от СберСпасибо

Каждый участник программы «СберСпасибо» регулярно получает повышенный кешбэк бонусами за покупки в выбранных категориях. Копить вознаграждения просто, ведь у программы больше 200 партнёров, включая Самокат, Бургер Кинг, Okko. Использовать бонусы можно на повседневные траты: бензин, авиабилеты, обучение, мобильную связь. Как начисляются вознаграждения и на что их можно потратить — подробно расскажем в этом обзоре.

Что нужно знать о программе

СберСпасибо — программа лояльности Сбербанка, запущенная в 2011 году. Сегодня ею пользуются более 97 миллионов человек, а это почти каждый второй россиянин. Присоединиться к СберСпасибо легко, для этого даже необязательно иметь карту Сбера. Клиентам банка достаточно авторизоваться на сайте или в приложении через Сбер ID. Остальным — пройти регистрацию по номеру телефона, что займёт не более двух минут. После входа в аккаунт сформируется отдельный счёт, на который будут начисляться бонусы Спасибо.

Как получать больше бонусов Спасибо

Бонусы за покупки будут начисляться только после выбора категорий, которые обновляются каждый месяц. Можно выбирать актуальные предложения, ориентируясь на запланированные крупные покупки. Установить категории можно в любой день, но лучше делать это 1-го числа каждого месяца. Так вы получите максимальную выгоду.

Без подписок вам доступен выбор трёх категорий повышенного кешбэка на месяц. С подписками СберПрайм или СберПрайм+ вы получите доступ сразу к пяти категориям.

Личный пример автора:

У меня подключена СберПрайм. В октябре я могла выбрать кешбэк из следующих категорий:

Аптеки — 3%.

Кино и театр — 5%.

Образование — 5%.

Спорт и фитнес — 3%.

Товары для детей — 5%.

Парфюмерия и косметика — 5%.

Транспорт — 5%.

Питомцы — 5%.

Больше всего в месяц я трачу на собаку, проезд и развлечения, поэтому выбрала категории «Питомцы», «Транспорт» и «Кино и театр». Осенью многие болеют, поэтому на всякий случай я выбрала «Аптеки». «Парфюмерию и косметику» добавила, так как планировала купить новые духи.

Каждый четверг проходит «СберФест» — суперкешбэк у партнёров программы при оплате картами Сбера, SberPay, «Вжух» или улыбкой. Во время акции можно вернуть бонусами до 100% стоимости покупки. При оплате через Систему быстрых платежей (СБП) вознаграждения не начисляются.

В выбранных категориях повышенного кешбэка бонусы можно получить за каждые 100 рублей, а у партнёров — за каждый рубль. Они приходят в течение 5 рабочих дней после покупки, и их можно сразу тратить. Программа суммирует все вознаграждения, поэтому за одну покупку вы можете получить двойную и даже тройную выгоду.

Например, вы выбрали кешбэк 5% в категории «Кафе и рестораны» на месяц и пообедали на 1 тысячу рублей в «Бургер Кинге». Это партнёр СберСпасибо, его базовый кешбэк — 3%. В том же месяце у «Бургер Кинга» проходит акция с повышенным кешбэком 10% бонусами.

Посчитаем выгоду: 5% в категории + 3% от партнёра + 10% в рамках акции = 180 бонусов. Это 180 рублей скидки на следующие покупки у партнёров программы.

Максимально за один месяц вы можете накопить:

2000 бонусов, если у вас нет подписок.

10 000 бонусов со СберПрайм.

15 000 бонусов со СберПрайм+.

от 20 000 бонусов, если вы премиальный клиент.

На что тратить бонусы Спасибо

Бонусами Спасибо можно оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг партнёров Сбера. При списании бонусов на скидку один бонус равен одному рублю. Сумма покупки остаётся той же, рублями нужно оплатить всего 1%, а остальное — бонусами.

Личный опыт автора:

Я регулярно пользуюсь доставкой продуктов из Самоката и получаю двойную выгоду. Авторизовалась в приложении через Сбер ID. За заказы от 700 рублей мне приходят бонусы Спасибо. Трачу их на новые заказы в Самокате. При этом я плачу картой другого банка и получаю на неё кешбэк по категории «На все покупки».

Бонусы можно тратить на эксклюзивные коллаборации с брендами и дизайнерами, которые не доступны за рубли. В интернет-магазине «Только за спасибо» есть лимитированные коллекции одежды с российскими художниками, товары для дома и даже косметика.

Накопленные бонусы можно потратить на путешествие. В разделе «Тревел» на сайте программы лояльности можно использовать бонусы для оплаты отеля, ж/д и авиабилетов.

Спасибо можно переводить в благотворительные фонды. Сбер сотрудничает с проверенными благотворительными организациями, включая Русфонд, «Созидание», «Подари жизнь».

Вы также можете возместить бонусами траты на:

услуги ЖКХ;

платежи по кредитам и ипотеке;

мобильную связь и интернет;

телевидение;

образование;

налоги и пенсионные взносы;

инвестиционные услуги;

подписки на переводы без комиссии;

штрафы;

страхование.

Бонусы можно подарить другому участнику программы на праздник или без повода. Для этого в мобильном приложении откройте раздел «СберСпасибо» — «Перевод бонусов». Если хотите сделать перевод через сайт программы, зайдите в «Переводы и обмен» — «Другому участнику».

Вы можете копить бонусы несколько месяцев и потом потратить их на крупную покупку или сделать близкому приятный подарок. Однако долго размышлять не стоит: накопленные бонусы сгорают через два года с момента начисления.

Как подключить СберСпасибо

Стать участником программы лояльности можно всего за пару минут. Зайдите в мобильное приложение банка. Нажмите в левом верхнем углу на главной странице на «Кошелёк». В этом разделе находятся все ваши карты и доступные сервисы. Вам нужно зайти в «Бонусы СберСпасибо» и следовать инструкции.

Если у вас нет СберБанк Онлайн, то зайдите в свой аккаунт через веб-версию: по Сбер ID или номеру телефона. Перейдите на страницу «СберСпасибо». Выберите «Регистрация в бонусной программе “СберСпасибо”».

К СберСпасибо можно подключиться по СМС. Отправьте на номер 900 СМС с текстом «Спасибо хххх», где хххх — четыре последние цифры любой вашей карты Сбера. Не забудьте поставить пробел между словом и цифрами. В ответ вам придёт код-подтверждение. Перешлите его ответным сообщением.

При регистрации все карты Сбера автоматически подключаются к СберСпасибо. Оплачивайте товары и услуги любой картой, даже кредитной.

Что делать, если нет карты Сбербанка? Зарегистрируйтесь в программе лояльности через сайт СберСпасибо. У вас появится отдельный счёт, на котором будут копиться бонусы за покупки у партнёров Сбера. Оплачивать покупки можно картой любого банка, главное — перед этим авторизоваться в сервисе по Сбер ID.

Регистрируйтесь в программе лояльности «СберСпасибо» и получайте выгоду от ежедневных покупок.

