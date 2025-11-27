Как продать ипотечную квартиру: инструкция
Ипотечный кредит рассчитан на долгий срок, а обстоятельства заёмщика могут измениться. Например, потребуется расширить жилищную площадь в связи с появлением ребёнка или понадобится переехать из-за трудоустройства в другом городе. В таких ситуациях ипотечную квартиру нужно продать, не дожидаясь полной выплаты задолженности. Но жильё находится в залоге у банка, поэтому возможности продавца ограничены. Спросили экспертов, как правильно продать ипотечную квартиру.
Можно ли продать квартиру в ипотеке
Жильё, приобретённое с использованием ипотечного кредита, является предметом залога в пользу банка‑кредитора. Это фиксируется в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Наличие такой записи не позволяет продать недвижимость до погашения задолженности по кредиту — Росреестр не оформит переход права собственности.
Существует два варианта продажи недвижимости в ипотеке:
- Предварительное снятие обременения. Продавец должен полностью погасить остаток ипотечного долга. После выполнения финансовых обязательств Росреестр снимет ограничения и квартиру можно будет продать.
- Продажа с согласия банка. Этот вариант предполагает согласование условий сделки с кредитором. Банк выступает обязательным участником процесса.
Банк вправе отказать в выдаче согласия на продажу заложенного имущества. Возможные причины для отказа назвала партнёр ЮК «Неделько и партнёры» Марина Клепко:
- поданный иск о взыскании на заложенное имущество;
- запущена процедура банкротства в отношении залогодателя;
- есть несколько созалогодержателей;
- заложенное имущество является предметом предшествующей и последующей ипотек;
- ипотечное жильё используется для ведения предпринимательской деятельности.
Во всех других случаях залогодержатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления выдать согласие на реализацию имущества заёмщиком. Это — требование ст. 37.1 закона № 102-ФЗ, поясняет Клепко.
Продажа с предварительным погашением долга
Самый простой способ продать квартиру — досрочно закрыть ипотеку собственными средствами. Если своих денег нет, можно взять потребительский кредит или одолжить у родственников.
Но чаще всего продавцы ипотечных квартир пытаются найти покупателя, готового внести авансовый платёж, чтобы направить его на полное погашение остатка ипотечного долга.
Схема продажи в этом случае выглядит следующим образом:
- Оформление договора купли-продажи.
- Передача покупателю суммы аванса, которая требуется для погашения ипотеки.
- Досрочное погашение ипотечного кредита.
- Снятие обременения.
- Переоформление квартиры на покупателя.
- Выплата оставшейся суммы по договору.
Но может возникнуть ситуация, когда с объекта сняли залог, а покупатель по каким-то причинам отказался выходить на сделку. В этом случае он рискует потерять сумму задатка, предупреждает руководитель сервиса «Ипотека» в М2 Юлия Анпилогова.
По словам Клепко, нужно предусмотреть более безопасную схему. Например, передачу денег можно оформить договором займа, авансом или задатком по договору купли-продажи.
Покупателю желательно предусмотреть обеспечительные меры, гарантирующие возврат авансовой суммы, если сделка не состоится. Это могут быть залог имущества продавца, поручительство третьих лиц, банковская гарантия.Марина Клепкопартнёр ЮК «Неделько и партнёры»
Продажа с согласия банка
У многих крупных банков есть свои программы для проведения безопасных сделок по купле-продаже ипотечной квартиры для обеих сторон, рассказывает основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнёры» Евгений Яшенков.
Они предусматривают ситуации, когда покупатель целиком расплачивается собственными средствами или покупает недвижимость с использованием ипотеки.
Покупатель не пользуется ипотекой
Этот способ реализуется следующим образом:
- Продавец уведомляет банк о продаже квартиры и получает согласие кредитора.
- Продавец и покупатель подписывают договор купли-продажи.
- Покупатель размещает деньги на аккредитиве.
- Квартиру переоформляют на покупателя, после чего часть денег с аккредитива направляется на погашение ипотеки, а другая часть — переводится продавцу.
- С недвижимости снимается обременение.
- Покупатель может получить выписку из ЕГРН и убедиться, что жильё находится в его собственности и не имеет обременений.
Схема, при которой банк организует сделку с регистрацией квартиры и снятием залога, — самая распространённая. Этот способ абсолютно безопасен, потому что там все риски закрываются банком.Юлия Анпилоговаруководитель сервиса «Ипотека» в М2
Покупатель использует ипотеку
Проще всего купить квартиру, взяв ипотеку в том же банке, где кредит у продавца, рассказывает Яшенков.
Как это работает:
- Покупатель подаёт заявку на ипотеку и получает одобрение.
- Банк проверяет документы на квартиру и окончательно одобряет сделку.
- Стороны оформляют сделку: банк даёт согласие на переход права собственности и отправляет документы в Росреестр.
- После регистрации в Росреестре права собственности и нового обременения ипотека продавца погашается.
Некоторые банки предлагают заёмщикам провести операцию по приобретению квартир, находящихся в залоге у других банков. Схема реализуется дольше и доступна не во всех кредитных учреждениях, но она также безопасна.Евгений Яшенковуправляющий партнер агентства недвижимости «Яшенков и партнеры»
Можно ли продать ипотечную квартиру, купленную по льготной программе
Возможность продать квартиру, купленную по льготной ипотеке, при непогашенном кредите зависит от ипотечной программы и обстоятельств сделки.
Продажа квартиры, приобретённой по программе военной ипотеки, невозможна по указанной выше схеме, поскольку на квартиру наложено двойное обременение — не только со стороны банка, но и государства, рассказывает Клепко.
Ипотека от государства прекращается после 20 лет выслуги военнослужащего или при увольнении — после выплаты задолженности перед ФГКУ «Росвоенипотека». В других ситуациях продать недвижимость можно только после досрочного погашения ипотечного кредита, говорит эксперт.
По недвижимости, приобретённой по семейной ипотеке, таких ограничений нет. Главное, убедитесь в том, что при оформлении кредита и его погашении не использовался материнский капитал, предупреждает Яшенков. Иначе для продажи квартиры потребуется одобрение органов опеки.
Главное
Продать ипотечную квартиру можно двумя способами: если погасить ипотеку досрочно за счёт своих средств или денег покупателя либо оформить продажу с участием банка.
Особые обстоятельства возникают при продаже квартир, приобретённых по льготным программам. Так, жильё по военной ипотеке нельзя продать до снятия обременения государства. В случае семейной ипотеки ограничений нет, но если использовался материнский капитал, потребуется согласие органов опеки.