Сколько россияне переплачивают в «чёрную пятницу»

В ноябре традиционно проходит одна из самых масштабных распродаж в России — «чёрная пятница». Многие заранее готовятся к скидкам, откладывают деньги, желая сэкономить на покупках. Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили траты клиентов в период «чёрной пятницы» и рассказали «Рамблеру», сколько люди реально экономят, а сколько переплачивают в сезон распродаж.

Самые популярные товары в «чёрную пятницу»

Исследование проводилось среди 500 тысяч клиентов Сбера. Анализ расходов в период «чёрной пятницы» 2024 года показал, что россияне склонны тратить больше на товары из определённых категорий.

Аналитики зафиксировали рост трат в 7 из 10 самых популярных категорий товаров, традиционно участвующих в распродажах.

Спортивные товары (+17,4%).

Косметика и товары для красоты (+14,2%).

Маркетплейсы (+11,1%).

Компьютеры и гаджеты (+9,7%).

Ювелирные изделия (+6%).

Одежда и обувь (+5%).

Электроника и бытовая техника (+4,6%).

Неожиданным лидером по приросту продаж во время сезона скидок стали спортивные товары. Траты россиян в этой категории увеличились на 17,4% по сравнению с уровнями октября — сентября 2024 года. Обычно первое место занимает электроника. Рост спроса на спорттовары аналитики объясняют активной подготовкой к зиме. Среди покупок — лыжи, коньки и зимняя спортивная одежда.

Падение трат в период «чёрной пятницы» зафиксировано в трёх категориях. Россияне в ноябре 2024 года реже покупали:

Мебель и товары для дома (–4%).

Книги и медиа (–7,4%).

Игрушки и хобби (–7,9%).

Снижение продаж книг эксперты связали с общим трендом на переход читателей на электронный формат. Крупные покупки для дома, включая новую мебель, не привязаны к датам распродаж, поэтому рост трат в этой категории в «чёрную пятницу» не наблюдался. Падение спроса на игрушки аналитики объяснили сезонностью — обычно их покупают ближе к Новому году.

Основной объём прироста трат по всем категориям пришёлся на маркетплейсы. Торговые площадки в ноябре 2024 года забрали 55% «переплат».

Когда россияне тратят больше всего

Расходы россиян в категориях со скидками достигают максимума не в саму «чёрную пятницу», а на следующий день, выяснили аналитики PFM. Рост трат в пятницу (29 ноября 2024 года) в категориях «чёрная пятница» составил 21% по сравнению с 1 ноября. В субботу 30 ноября показатель увеличился до 30%.

Сколько переплачивают покупатели в «чёрную пятницу»

Несмотря на заметное увеличение трат в отдельных категориях товаров во время «чёрной пятницы», прирост общих расходов россиян в сезон распродаж составил всего 0,3%.

«Переплата» — разница между фактическими тратами россиян в период распродаж и расходами в обычные дни в категориях со скидками — около 280 рублей на одного активного клиента.

Как извлечь максимальную выгоду из сезона распродаж

Составьте список желаемых покупок заранее. Определите, что вам действительно нужно, до начала скидок. Спонтанные покупки под давлением акций — главная причина переплат. Сравнивайте цены заранее. Отслеживайте стоимость интересующих товаров за 2–3 месяца до «чёрной пятницы» или другой крупной распродажи. Это позволит найти реальные скидки. Подключите автонакопление «Процент от расходов», чтобы совместить приятное с полезным. С каждой покупки по карте Сбера сервис будет автоматически перечислять на ваш накопительный счёт, вклад или цель выбранный процент от потраченной суммы. Накопления будут формироваться без дополнительных усилий.

Главное

Во время «чёрной пятницы» россияне тратят больше денег на товары из отдельных категорий. В 2024 году в лидерах были спортивные товары, косметика, электроника. Общая сумма расходов в сезон ноябрьских распродаж в 2024 году оказалась лишь на 0,3% выше уровней сентября — октября.

Для избежания спонтанных расходов специалисты рекомендуют заранее составлять списки покупок и начинать отслеживать цены за 2–3 месяца до распродажи.

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк.