Предприниматели смогут стать партнёрами СберСпасибо

Предприниматели с ежемесячным оборотом от 10 миллионов рублей теперь могут стать партнёрами программы лояльности «СберСпасибо». Об этом сообщили «Рамблеру» в пресс-службе Сбера.

Для подключения к программе достаточно оставить заявку на сайте. Главное техническое условие для участия — наличие у бизнеса терминалов «Эвотор» на эквайринге Сбера. Весь процесс занимает до 14 дней.

Предприниматель самостоятельно определяет размер кешбэка бонусами Спасибо, который будут получать его клиенты при оплате картами Сбера. Он может составить от 1 до 10%. Покупатели смогут использовать бонусы Спасибо для оплаты за товары или услуги. Им будет доступно списание до 99% от суммы.

После подключения к программе у партнёра формируется личный кабинет. В нём можно запускать акции и получать отчёты за прошлые периоды.

Как получать максимум выгоды от СберСпасибо