Семь сервисов, которые защитят вас от мошенников

Мошенники постоянно совершенствуют способы и схемы обмана. Дополнительно обезопасить себя можно, если установить специальные антимошеннические сервисы. Скачивать дополнительные приложения не нужно, сервисы-защитники доступны прямо в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Безопасность». Рассказываем, как с их помощью можно отслеживать входящие звонки, проверять файлы на наличие вирусов и вовремя замечать подозрительные переводы своих пожилых родственников.

Определитель номера

Телефонное мошенничество — один из самых распространённых способов обмана. Около 85% мошенничества в России начинается со звонка. Чтобы защитить себя от злоумышленников, достаточно не отвечать на незнакомые номера.

Но как понять, что звонят именно мошенники, а не коллега или сотрудник ресторана для подтверждения бронирования столика? Для этого существуют определители номера.

Такой сервис есть в СберБанк Онлайн: он бесплатный и не требует для работы подключения к интернету. Определитель номера от Сбера, по данным на сентябрь 2025 года, доступен пользователям Android. Он применяет для анализа звонков искусственный интеллект и показывает, кто вам звонит: компании или спамеры.

При совпадении номера поступившего звонка с базой мошеннических контактов вызов автоматически блокируется. Список номеров мошенников обновляется ежедневно. Проверить любой номер на принадлежность злоумышленникам можно на сайте банка.

Вы можете включить отдельно блокировку только для спама. Подключить сервис в СберБанк Онлайн можно следующим образом:

Для начала на главной странице приложения нажмите на иконку в виде щита ― это раздел «Безопасность», затем выберите пункт «Определитель номера», подключите сервис по инструкции и настройте блокировку звонков. Вы также можете найти сервис через строку поиска, введя «Определитель номера».

Антивирус

Пользователи уже научились защищать свои компьютеры и ноутбуки антивирусами, но часто забывают установить аналогичную защиту на смартфон. В СберБанк Онлайн есть встроенный бесплатный антивирус (работает на Android). Его можно активировать всего за пару кликов: предоставьте сервису доступ к файлам на устройстве и нажмите на «подключить».

Основные функции антивируса:

Проверяет новые и уже установленные приложения.

Выявляет потенциально опасные или вредоносные программы.

Проверяет файлы перед установкой.

Блокирует опасные загрузки не из официальных магазинов приложений.

Следит, чтобы мошеннические приложения не перехватывали СМС с кодами и пуш-уведомления.

Информирует о найденных угрозах.

Сообщить о мошеннике

В приложении СберБанк Онлайн также доступна бесплатная опция «Сообщить о мошеннике». Данный сервис позволяет максимально оперативно связаться с представителем Сбера и предотвратить попытку хищения в том случае, если мошенникам были названы данные банковской карты или код из СМС.

Также в рамках сервиса клиенты могут сообщить информацию о мошенниках и их реквизиты: например, номер телефона, с которого связывались аферисты, данные карты злоумышленника или ссылку на поддельный сайт. После проверки эта информация используется для усиления защиты ― так россияне вносят свой вклад в противодействие мошенничеству.

Проверка привязки карт и счетов

Многие сервисы предлагают подключить бесплатный промопериод для тестирования продукта или услуги. Спустя несколько дней или недель сервис автоматически продлевает подписку, списывая деньги с привязанной карты. Вы можете не заметить такие платежи.

В СберБанк Онлайн можно контролировать все списания и отключать ненужные подписки с помощью бесплатного инструмента «Куда привязаны карты и счета». Регулярно проверяйте, к каким онлайн-магазинам и веб-сайтам привязаны ваши карты. И предоставляйте доступ к своим данным только надёжным интернет-ресурсам, которыми вы пользуетесь.

Защита близких

Противостоять мошенникам проще вместе. Услуга «Близкие рядом» позволяет дистанционно защищать родных от мошенников. Вы можете сами стать помощником, например для пожилого родственника, или выбрать помощника себе из своих контактов.

Она включает в себя два сервиса. С помощью сервиса «Проверка операций» можно проверять подозрительные действия по картам и счетам близкого и при необходимости заблокировать такую операцию, тем самым защитив близкого от мошенников. Если банк посчитает операцию подозрительной, на смартфон помощника придёт сообщение с просьбой подтвердить или отклонить действие. Все остальные операции, будь то оплата покупки в магазине или платёж по ЖКХ, не будут направляться помощнику. Тем самым близкий человек сохранит финансовую независимость, а помощник будет подключаться только в действительно важных ситуациях. Её можно подключить бесплатно для одного контакта в разделе «Безопасность».

За дополнительную плату — 99 рублей в месяц — можно подключить «Совместные уведомления». Так, человек, которому вы доверяете, будет получать уведомления об операциях и при необходимости сможет связаться с вами. Вы можете также стать сами доверенным лицом. Это удобно, если у вас есть пожилые родственники или дети.

Мониторинг кредитной истории

Бесплатно ознакомиться с кредитной историей можно всего два раза в год в бюро кредитных историй. Но есть возможность в реальном времени отслеживать все ключевые изменения в вашей кредитной истории в СберБанк Онлайн. Для своевременного уведомления о событиях подключите сервис «Мониторинг кредитной истории»: он оповестит вас о запросах кредитной истории с целью оформления займа в течение 15 минут. Любая попытка взять кредит на ваше имя начинается именно с запроса в Бюро кредитных историй, и если вы оперативно узнаете об этом, то сможете своевременно отреагировать. О других изменениях, касающихся открытия или закрытия кредитов, просрочках и изменениях кредитного рейтинга вы узнаете в течение суток.

Стоимость услуги за первый месяц составит 1 рубль, далее 99 рублей в месяц. При оплате сразу за год — 990 рублей.

Как оформить самозапрет на кредиты: инструкция

Защита от посторонних глаз

При использовании мобильного приложения СберБанк Онлайн в присутствии посторонних можно скрыть баланс по вашим картам. Для этого достаточно нажать на «Глазик» на главном экране. При входе в приложение баланс по картам по умолчанию будет отображаться размытым.

В приложении также можно полностью скрыть карту или счёт. Чтобы скрыть карту, зайдите в её настройки и в разделе «Безопасность» выберите «Скрыть карту». Для счёта нажмите на «Действия» → «Скрыть».

Обе функции бесплатны.

Будьте на шаг впереди мошенников — подключайтесь к сервисам защиты в Сбербанк Онлайн.

