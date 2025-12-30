Названы самые популярные схемы обмана перед Новым годом

Фишинг под видом гороскопа, вирус в новогодней открытке, фейковый магазин с огромной скидкой — мошенники тщательно готовятся к новогоднему сезону, используя манипулирование эмоциями и предпраздничную суету. Эксперты «Кибрария» назвали пять актуальных в преддверии Нового года схем обмана. Изучив их, мы нашли примеры, как такие схемы реализуются на практике.

Фишинговый гороскоп

Накануне Нового года киберпреступники активно эксплуатируют интерес людей к астрологии и различным «праздничным» ритуалам. В интернете и мессенджерах появляются предложения купить подробный гороскоп на 2026 год, астропрогноз, оберег на удачу или провести символический ритуал на деньги и любовь — всего за несколько рублей.

С такой схемой столкнулась москвичка Маргарита Куликова. Она увидела рекламу персонального разбора натальной карты всего за 1 рубль и решила попробовать. Для получения прогноза женщина перешла в чат-бот и указала свои персональные данные, включая реквизиты банковской карты.

Сам «разбор» оказался поверхностным и неинформативным. А спустя месяц с карты Маргариты списали 1,5 тысячи рублей. Позднее выяснилось, что от её имени незаметно оформили платную подписку на сайт, которой она никогда не пользовалась.

Такие схемы влекут не только финансовые потери, но и грозят утечкой персональных данных. Полученную информацию могут использовать для мошеннических рассылок, спама или дальнейшего обмана.

Отправка вирусных ссылок со взломанного аккаунта

Злоумышленники используют эту схему круглогодично, и Новый год — не исключение. Они взламывают аккаунты и отправляют контактам пользователя сообщения с «фотографиями», которые на самом деле оказываются вложением с вирусами.

Чтобы заинтересовать адресата, к «фотографии» чаще всего добавляют сообщение личного характера — намёк на совместные события в прошлом или просто: «Привет! Это ты на фото?»

Такое послание пришло студентке из Омска Яне Храмовой. В чате был прикреплён файл с упоминанием слова «фото». Девушка обратила внимание, что файл имеет формат apk, и не стала его открывать. Позже выяснилось, что таким образом массово распространялось вредоносное приложение для Android.

Для справки. Файл apk — это установочный файл для приложений на Android. Он предназначен для ручной загрузки и установки программ. Преступники часто применяют подобные файлы, маскируя их под легитимные программы, чтобы скрытно установить на устройства пользователей вредоносное программное обеспечение.

Еще один случай обмана зафиксирован в Татарстане, где 59-летний житель республики получил в мессенджере фото от знакомого. Мужчина перешёл по ссылке, но изображение так и не открылось. На следующий день он обнаружил, что с его карты списали более 11 тысяч рублей — деньги были переведены в микрофинансовую организацию без его согласия.

Важно помнить: фотография не может быть файлом apk. Если вы получили «фото» в таком формате, его ни в коем случае нельзя скачивать или открывать.

Фишинг через заражённые поздравительные открытки

Эту схему можно считать разновидностью предыдущей, но вместо поддельных «фотографий» пользователям рассылают заражённые праздничные открытки. Перед Новым годом и другими праздниками мошенники массово распространяют их через мессенджеры.

Как правило, такие сообщения приходят с поддельных или уже взломанных аккаунтов и сопровождаются нейтральным текстом вроде «С наступающим!» или «Открытка для тебя». Вложение выглядит как поздравительный файл, но на самом деле содержит вредоносную программу.

О подобных схемах регулярно предупреждают правоохранительные органы: при открытии такой «открытки» на устройство может попасть вирус, который похищает персональные данные, пароли от банковских приложений и деньги со счетов.

Фейковые предновогодние распродажи

В преддверии праздников растёт число поддельных сайтов онлайн-магазинов с большими скидками на популярные товары: продукты для праздничного стола, игрушки, электронику и прочее. Свой опыт взаимодействия с таким ресурсом по продаже смартфонов описал в блоге специалист по безопасности в интернете Георгий Шабашев.

Попавшийся ему сайт выглядел вполне убедительно: аккуратный дизайн, каталог актуальных моделей и крупные пометки об акции. Однако насторожила цена — смартфон предлагали значительно дешевле, чем на крупных маркетплейсах. Рядом с телефоном размещался стикер «Товар дня», а на сайте подчёркивалось, что предложение действует ограниченное время.

При дальнейшем изучении выяснилось, что практически все позиции продаются с большими скидками, а площадка активно побуждает посетителей к покупке. На этапе оформления заказа продавец предлагал оплатить товар переводом с карты на карту, называя это «корпоративной оплатой». Это не оставило сомнений в том, что речь идёт о попытке выманить предоплату за несуществующий товар.

Отдельный вид «распродажного» мошенничества — фейковые предложения купить праздничные деликатесы: красную рыбу или икру по подозрительно низким ценам. Преступники действуют через телеграм-каналы или аккаунты-однодневки. Они привлекают покупателей фотографиями товара и акциями, но требуют полную предоплату. Получив деньги, продавец исчезает.

Взлом Госуслуг под предлогом доставки подарка

В предновогодние дни мошенники часто прикрываются доставкой подарков, писем и посылок. Притворяясь курьерами, они вынуждают россиян назвать код из СМС, после чего получают доступ к их личному кабинету на Госуслугах.

На эту уловку чуть не попалась жительница Екатеринбурга Екатерина. Ей позвонили с незнакомого номера и сообщили о доставке подарка. Звонивший назвал адрес места её работы и убеждал, что коллеги хотят поздравить её с Новым годом. Девушка согласилась принять посылку, а спустя несколько минут она получила СМС с кодом. Затем ей позвонили и попросили продиктовать цифры «для подтверждения доставки». Екатерина заподозрила обман и положила трубку.

Похожий случай произошёл с жительницей Саратовской области. Сначала ей позвонили и сообщили о заказном письме, также пытаясь узнать СМС-код. Далее с ней связались якобы сотрудники портала «Госуслуги», заявив о взломе её аккаунта. Затем мошенники подключили «специалиста Центробанка», который убедил женщину перевести средства на подконтрольный им счёт. В результате она лишилась более чем 2 миллионов рублей.

Как не попасться на уловки мошенников перед Новым годом

Прежде всего сохраняйте критическое мышление и не действуйте в спешке. Мошенники играют на эмоциях и создают иллюзию срочности. Никогда и никому не сообщайте коды из СМС, кем бы ни представился звонящий. Это главный инструмент для доступа к вашим аккаунтам и деньгам.

Лучшая защита от взлома — включить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах, особенно в банковских приложениях и на Госуслугах.

Всегда проверяйте отправителя подозрительных сообщений с файлами или ссылками. Если вам пришли «фото» с расширением .apk или праздничная открытка от незнакомого отправителя — не открывайте вложение. Если подозрительный файл прислал знакомый, свяжитесь с ним по другим каналам и убедитесь, что это действительно он.

Перед покупкой на незнакомом сайте проверяйте контакты и юридические данные. Помните, что огромные скидки на распродажах бывают только на непопулярные позиции. Слишком низкая цена на актуальный товар подозрительна. Если продавец настаивает на предоплате переводом с карты на карту — это почти наверняка обман.

Покупайте подарки и деликатесы к столу только в официальных магазинах, где есть гарантии и защита покупателя.

