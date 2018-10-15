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Банки обналичивают меньше денег
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Банки обналичивают меньше денег 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Объёмы обналичивания денег в банковском секторе за последние несколько лет сократились в 3,8 раза. Такие данные следуют из в отчёт Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации преступных доходов.
Как отмечается в исследовании, в период 2017 — 2018 годов общий объём обналичивания денег в банковском секторе сократился с 1,2 трлн рублей до 326 млрд рублей.
По данным экспертов организации, также произошло резкое сокращение объёмов финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за рубеж. Показатель снизился более чем в 20 раз с 1,7 трлн рублей, до 77 млрд рублей в 2017 году.
На историческом минимуме находится количество «фирм-однодневок», составлявшее на 1 июня 2018 года всего 7,3% от общего числа юрлиц.
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