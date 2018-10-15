Банки обналичивают меньше денег

Объёмы обналичивания денег в банковском секторе за последние несколько лет сократились в 3,8 раза. Такие данные следуют из в отчёт Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации преступных доходов.

Как отмечается в исследовании, в период 2017 — 2018 годов общий объём обналичивания денег в банковском секторе сократился с 1,2 трлн рублей до 326 млрд рублей.

По данным экспертов организации, также произошло резкое сокращение объёмов финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за рубеж. Показатель снизился более чем в 20 раз с 1,7 трлн рублей, до 77 млрд рублей в 2017 году.

На историческом минимуме находится количество «фирм-однодневок», составлявшее на 1 июня 2018 года всего 7,3% от общего числа юрлиц.