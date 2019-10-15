Российские компании оценят с помощью «светофора»

Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Их поделят на три группы, каждой из которых присвоят свой цвет.

О готовящемся нововведении рассказал глава департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, принцип «светофора» станет новой мерой по борьбе с отмыванием денег, более удобной для банков, которым теперь не придется отказывать в обслуживании добросовестным клиентам.

Росфинмониторинга. Предполагается, что регулятор будет отслеживать поведение компаний по данным специальной системы, к которой они обязаны будут подключиться. Такой подход заменит нынешний, в рамках которого ЦБ мониторит данные платежных систем, банков, правоохранительных органов

Платформа уже получила предварительное название Know Your Customer («Знай своего клиента», KYC), неофициально участники рынка называют ее «светофором». ЦБ будет анализировать операции предприятий, их добросовестность при уплате налогов, а также репутацию и поведение и в зависимости от этих факторов присваивать один из трех цветов: красный, желтый или зеленый. Участников первой группы будут проверять особенно тщательно в режиме реального времени, второй — выборочно, третьей — в обычном порядке.

Поводом для разработки нового подхода стали многочисленные жалобы банков, которые обязаны исполнять требования закона о борьбе с отмыванием средств. Он предусматривает перечень условий и параметров, по которым подозрительных клиентов заносят в черный список и отказывают в обслуживании. При этом зачастую в него попадают законопослушные компании и граждане, что наносит ущерб и им самим, и банкам.