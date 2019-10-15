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Российские компании оценят с помощью «светофора» 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Российские компании оценят с помощью «светофора»
Фото: РИА Новости
Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Их поделят на три группы, каждой из которых присвоят свой цвет.
О готовящемся нововведении рассказал глава департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, принцип «светофора» станет новой мерой по борьбе с отмыванием денег, более удобной для банков, которым теперь не придется отказывать в обслуживании добросовестным клиентам.
Предполагается, что регулятор будет отслеживать поведение компаний по данным специальной системы, к которой они обязаны будут подключиться. Такой подход заменит нынешний, в рамках которого ЦБ мониторит данные платежных систем, банков, правоохранительных органов и Росфинмониторинга.
Платформа уже получила предварительное название Know Your Customer («Знай своего клиента», KYC), неофициально участники рынка называют ее «светофором». ЦБ будет анализировать операции предприятий, их добросовестность при уплате налогов, а также репутацию и поведение и в зависимости от этих факторов присваивать один из трех цветов: красный, желтый или зеленый. Участников первой группы будут проверять особенно тщательно в режиме реального времени, второй — выборочно, третьей — в обычном порядке.
Поводом для разработки нового подхода стали многочисленные жалобы банков, которые обязаны исполнять требования закона о борьбе с отмыванием средств. Он предусматривает перечень условий и параметров, по которым подозрительных клиентов заносят в черный список и отказывают в обслуживании. При этом зачастую в него попадают законопослушные компании и граждане, что наносит ущерб и им самим, и банкам.
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Компании , Григорий Березкин , Росфинмониторинг , МВД , Центральный банк России
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