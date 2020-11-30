Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса 

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год, до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.