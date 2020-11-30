Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса 

Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса будет продлен на год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Прайм».
«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год, до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам главы правительства РФ, миллионы людей заняты в малом бизнесе, и оказывать им поддержку — основная задача правительства.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, треть малого и среднего бизнеса России может не пережить кризис.