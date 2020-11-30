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Кремль ответил на вопрос о дополнительной помощи бизнесу 

Лера Букина 2 часа назад
Кремль ответил на вопрос о дополнительной помощи бизнесу
Фото: РИА Новости
О дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне ситуации с коронавирусом речи пока не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее был проведен мониторинг состояния бизнеса институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Результаты продемонстрировали, что российский бизнес в России в нынешних условиях нуждается в очередном пакете мер поддержки. Так, исследование показало, что чуть более половины респондентов (52,3%) считают снижение налогов или реструктуризацию налоговой задолженности лучшим способом поддержки бизнеса, 46,5% россиян выступили за работу организаций, то есть не одобряют полного их закрытия на карантин. Многие респонденты (52,4%) отметили, что в их регионе действуют ограничения, которые оказывают негативное влияние на бизнес.

«Вы знаете, что правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса. И в рамках этого диалога, конечно, получает информацию о тех проблемах, которые возникают и которые стоят на повестке дня. Проблемы есть. Проблемы эти связаны с общим экономическим кризисом. Вы знаете, что мы не можем как Россия оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всем мире. И вы знаете, что это вызвано пандемией», — прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что набор мер поддержки уже ранее был сформулирован и реализован.

«Сейчас не идет речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», — заявил Песков.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в России продлили мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.
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