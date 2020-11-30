Ещё
Далее:
Читайте также:
Зарядитесь новогодним настроением
Зарядитесь новогодним настроением С Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.06
$
76.40
91.25
91.44
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
47.80
–0.27 Золото
1773.32
–0.27 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1991
+0.0139
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

Российская аптечная сеть покупает «Детский мир» 

Вероника Полынина 1 час назад
Любимый бренд россиян покупают фармацевты
Фото: РИА Новости
Инвестиционная компания Altus Capital, которой принадлежит доля в «Аптечной сети 36,6», намерена купить 29,9% акций «Детского мира», пишет Forbes.
Altus Capital объявила о планах приобрести до 220 961 000 акций по цене в 160 рублей за бумагу. Сбор заявок начнется 3 декабря. Предложение не распространяется на владельцев акций в США. В общей сложности компания готова потратить 35,35 млрд рублей.
Предлагаемая Altus Capital цена предполагает премию почти в 28% к стоимости акций «Детского мира» на Московской бирже по состоянию на 27 ноября — 125,12 рубля за акцию. Она также значительно выше средневзвешенной цены бумаг ретейлера за последние 6 месяцев и цены последнего SPO, состоявшегося в сентябре.
После известия о намерении Altus Capital вложиться в «Детский мир» стоимость акций компании в ходе торгов на Московской бирже бумаги ретейлера в моменте поднимались на 20% и обновили исторические максимумы.
Sony может вывести производство из Японии
Совет директоров и менеджмент «Детского мира», комментируя заявление инвесткомпании, заявили, что не вели никаких предварительных обсуждений с Altus Capital о возможной сделке с акциями компании, не запрашивали от нее никаких предложений и не имеют никакой информации о намерениях и взглядах Altus в отношении компании и доли в капитале, которую она планирует приобрести.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
Комментарии 3
Компании , Детский мир , Московская биржа , Аптечная сеть 36,6 , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение