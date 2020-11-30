Любимый бренд россиян покупают фармацевты

Инвестиционная компания Altus Capital, которой принадлежит доля в « Аптечной сети 36,6 », намерена купить 29,9% акций «Детского мира», пишет Forbes.

Altus Capital объявила о планах приобрести до 220 961 000 акций по цене в 160 рублей за бумагу. Сбор заявок начнется 3 декабря. Предложение не распространяется на владельцев акций в США. В общей сложности компания готова потратить 35,35 млрд рублей.

Предлагаемая Altus Capital цена предполагает премию почти в 28% к стоимости акций «Детского мира» на Московской бирже по состоянию на 27 ноября — 125,12 рубля за акцию. Она также значительно выше средневзвешенной цены бумаг ретейлера за последние 6 месяцев и цены последнего SPO, состоявшегося в сентябре.

После известия о намерении Altus Capital вложиться в «Детский мир» стоимость акций компании в ходе торгов на Московской бирже бумаги ретейлера в моменте поднимались на 20% и обновили исторические максимумы.

Совет директоров и менеджмент «Детского мира», комментируя заявление инвесткомпании, заявили, что не вели никаких предварительных обсуждений с Altus Capital о возможной сделке с акциями компании, не запрашивали от нее никаких предложений и не имеют никакой информации о намерениях и взглядах Altus в отношении компании и доли в капитале, которую она планирует приобрести.